Tra i giochi che sono stati annunciati nel corso degli eventi estivi, The Last of Us Part 1 è uno di quelli che ha attirato più attenzioni su di sé. Parliamo del grande ritorno di una delle esclusive PlayStation più acclamate di sempre, nonché di un nuovo progetto che porta con sé il marchio di Naughty Dog. Nonostante queste sicurezze, c’è però chi ha subito nutrito dei dubbi sul ritorno del primo The Last of Us a causa del poco che è stato mostrato del gioco fino ad oggi.

La serie di The Last of Us

Sappiamo che The Last of Us Part 1 è ormai entrato in fase gold, e questo significa che il lancio del gioco non è più in pericolo rinvio. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, però, stanno iniziando ad emergere in rete alcune informazioni concrete su quello che sarà il titolo. In particolare parliamo di nuove immagini e anche una serie di sezioni di gameplay, le quali ci permettono di vedere per la prima volta diversi sostanziali cambiamenti rispetto al gioco originale uscito nel 2013.

Il tutto è apparso su Resetera, dove un utente della piattaforma ha ripubblicato sia immagini che fasi di gameplay del nuovo rifacimento del primo The Last of Us che in precedenza erano state eliminate da Reddit. Come possiamo vedere, il gioco presenta un aspetto visivo molto più pulito e ricco di dettagli. Anche l’illuminazione dà una nuova vita alle scene e al mondo di gioco decadente. Se siete curiosi di vedere tutto ciò potete cliccare a questo indirizzo.

A tutto ciò sono emersi anche dei video che ci mostrano in azione il gioco che, non dimentichiamolo, è ormai sempre più vicino. The Last of Us Part 1, infatti, vedrà la luce non prima del prossimo 9 settembre 2022 e uscirà prima su console PlayStation 5 e poi successivamente arriverà anche su PC.