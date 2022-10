Durante una recente intervista con comicbook movie, Laura Bailey ha rivelato che non le dispiacerebbe affatto ritornare ad interpretare il personaggio di Abby in un seguito di The Last of Us Parte 2, lavorando con Naughty Dog. Tutti coloro che hanno giocato questo secondo capitolo conoscono benissimo il personaggio in questione e sanno perfettamente quali eventi hanno plasmato il suo viaggio. L’accoglienza generale del grande pubblico è stata estremamente altalenante, con due differenti e opposte reazioni in merito: c’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata senza alcuna riserva.

The Last of Us Part II

Partendo proprio da tutti i commenti negativi che sono arrivati in merito ad Abby e alle riflessioni sulla violenza di The Last of Us Parte 2 la stessa Bailey ha rivelato di non aver alcun problema a tornare con il suo personaggio, andando oltre le critiche ricevute nel corso del tempo. Queste sono state le sue parole in merito: “Tornerei sicuramente a interpretarla. So che ci sono stati molti drammi e una pluralità di reazioni al suo personaggio, ma è stato uno dei ruoli più influenti che io abbia avuto nella mia vita. Tornerei al 100% a interpretare Abby se si presentasse l’occasione. La serie sembra fantastica e non vedo l’ora di vederne di più”.

Pur non conoscendo ancora nessun dettaglio in merito al futuro di questa storia, dal punto di vista narrativo, per adesso i recenti annunci stanno raccontando di un nuovo progetto strettamente legato alla dimensione multiplayer, in pubblicazione nel corso del 2023. Un lavoro che si slega dalle modalità cui abbiamo giocato in passato, per offrire un’esperienza e un servizio più ampi e duraturi.

La reazione della Bailey, comunque, non apre solamente la strada verso il personaggio stesso da lei interpretato, ma anche sul futuro dopo The Last of Us Parte 2. Chi ha giocato i primi due capitoli conosce alla perfezione le attuali dinamiche di trama e quello che è successo fino a questo momento, anche con il personaggio di Abby, potendo solamente cominciare a speculare e ragionare sui prossimi passi all’orizzonte.