The Last of Us Parte 2 su PC: svelati i requisiti e i contenuti esclusivi

L'attesa versione PC di The Last of Us Parte 2: Remastered si avvicina al lancio, svelando finalmente i suoi dettagli tecnici attraverso un aggiornamento pubblicato sul PlayStation Blog. Sony ha rivelato l'intera gamma di requisiti hardware necessari per far girare uno dei titoli più importanti della scorsa generazione di console, insieme alle numerose ottimizzazioni tecniche implementate per sfruttare le potenzialità delle configurazioni PC più recenti. Questa conversione rappresenta l'ennesimo passo della strategia Sony di portare le sue esclusive più prestigiose sulla piattaforma PC, mantenendo intatta l'esperienza visiva e narrativa che ha reso celebre il titolo Naughty Dog, ovviamente la speranza è di non ritrovarsi di fronte a un prodotto mal ottimizzato come il primo capitolo quando fu rilasciato per PC.

Tecnologia all'avanguardia per un'esperienza senza compromessi

La versione PC di The Last of Us Parte 2: Remastered non si limita a una semplice conversione, ma introduce numerose tecnologie di ultima generazione pensate per massimizzare le prestazioni. Il supporto completo a NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation permetterà ai possessori di schede RTX di godere di un sostanziale incremento prestazionale, mentre gli utenti AMD potranno contare sul nuovissimo FSR 4.0 per upscaling e generazione dei fotogrammi.

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti spicca il supporto a Direct Storage, tecnologia che riduce drasticamente i tempi di caricamento sfruttando il collegamento diretto tra SSD e GPU. La personalizzazione grafica sarà estremamente granulare, con opzioni dedicate per texture, dettagli ambientali, effetti volumetrici, ombre e occlusione ambientale.

Gli appassionati di setup multi-monitor avranno motivo di gioire: il gioco supporterà nativamente i formati ultrawide dal 21:9 fino all'estremo 48:9 per configurazioni a triplo schermo. La flessibilità nei comandi è un altro punto di forza, con supporto completo a mouse e tastiera, controller DualSense e persino una modalità ibrida che permette di utilizzare contemporaneamente controller e tastiera.

Scalabilità hardware per ogni configurazione

I requisiti di sistema rivelano un gioco sorprendentemente scalabile. Anche le configurazioni più modeste potranno accedere all'esperienza, seppur con alcuni compromessi. Per giocare a 720p/30fps con dettagli ridotti basterà una CPU Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X, abbinata a una GPU GTX 1650 o Radeon RX 5500XT, con 16GB di RAM e un SSD obbligatorio da 150GB.

Per un'esperienza più fluida a 1080p/60fps con impostazioni medie, servirà salire a un Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600, accompagnati da una RTX 3060 o Radeon RX 5700. Il salto a 1440p/60fps con dettagli elevati richiede processori più potenti come i7-9700K o Ryzen 7 3700X, con GPU del calibro di RTX 3070 o Radeon RX 6800.

Chi desidera il massimo dell'esperienza visiva a 4K/60fps dovrà disporre di hardware premium: CPU Intel i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X, affiancate da schede grafiche di fascia alta come RTX 4080 o Radeon RX 7900XT, con l'aggiunta di 32GB di RAM. Un aspetto comune a tutte le configurazioni è la necessità di un SSD da 150GB, requisito non negoziabile per garantire un'esperienza fluida.

Vantaggi esclusivi per gli utenti PlayStation

Un elemento interessante della versione PC è l'integrazione opzionale con il PlayStation Network. Gli utenti che sceglieranno di collegare il proprio account PSN riceveranno due bonus esclusivi: 50 punti da utilizzare per sbloccare contenuti aggiuntivi all'interno del gioco e una skin speciale per Ellie ispirata a Jordan A. Mun, protagonista di "Intergalactic: The Heretic Prophet", nuovo progetto in sviluppo presso Naughty Dog.

Questa integrazione rappresenta un ulteriore tentativo di Sony di creare un ecosistema coeso tra le sue piattaforme, incentivando gli utenti PC a creare o utilizzare un account PlayStation anche al di fuori della console. La mossa segue la strategia già vista con altri titoli first-party Sony approdati su PC, rafforzando il legame tra le diverse piattaforme dell'ecosistema PlayStation.

The Last of Us Parte 2: Remastered porta su PC non solo l'acclamata narrativa e il gameplay dell'originale, ma anche tutte le migliorie tecniche introdotte con la versione remaster per PS5. Gli sviluppatori hanno dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione per hardware PC, cercando di garantire che l'esperienza rimanga autentica e fluida su un'ampia gamma di configurazioni.