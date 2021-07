The Legend of Zelda, copia sigillata emerge dalla soffitta e setta un nuovo record

Il primo, storico capitolo di The Legend of Zelda sta per essere battuto all’asta ad una cifra record. Non è la prima volta, questo è vero, che un gioco che definiamo “retro” raggiunge cifre impressionanti ma nel caso specifico della prima avventura di Link, datata 1987 e comparsa in esclusiva su NES si sta per raggiungere il picco più alto mai raggiunto dalla serie.

La copia, che viene venduta all’asta ma non su eBay, bensì su Heritage Auction possiede ovviamente dei requisiti non facilmente replicabili. Ed è giusto così, considerando anche il valore dell’opera e dell’oggetto. In primis la copia di The Legend of Zelda non è mai stata aperta ed è ancora sigillata e in più fa parte del primissimo batch di produzione. Nel dettaglio, il gioco fa parte del lotto NES R, sostituito pochi mesi dopo dai lotti Rev-A, andati in stampa nel 1988. Questo significa che il titolo in questione è la copia più rara al mondo da trovare in versione sealed, appunto sigillata.

Al momento in cui scriviamo, The Legend of Zelda viene battuto all’asta ed ha un’offerta di 110.000 Dollari. Quanto è difficile tracciare i precedenti record di vendite? Molto, ma possiamo provarci comunque grazie a Price Charting, che però tiene conto solo di alcune inserzioni di eBay. Il prezzo più alto è al momento di 1750 Dollari. Appare dunque chiaro che l’oggetto in questione, presente su Heritage Auction, si aggiudicherà un nuovo, incredibile record.

Chiaramente ci stiamo riferendo alle versioni statunitensi. In Europa, The Legend of Zelda ha un valore leggermente più basso per quanto riguarda le versioni graded (che certificano la mancata apertura e hanno un punteggio sulle condizioni), complete e sealed. Lo storico gioco Nintendo infatti viene venduto a cifre decisamente più basse, tranne per la versione loose (ovvero priva di manuale e confezione di cartone). Negli USA la cifra media per quest’ultima tipologia è di circa 20 Dollari, mentre la versione Europa viene venduta a ben 60 Dollari. Mercati diversi, prezzi diversi ma una cosa appare chiarissima: se volete ricostruire la collezione (oppure cominciarne una ex novo) sarebbe bene sbrigarsi: il mercato infatti mostra sempre una linea tendente al rialzo.