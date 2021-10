The Legend of Zelda Ocarina of Time in VR, il sogno è realtà con questa mod

Ormai il retrogaming sembra andare anch’esso in direzione VR, come accade in questa mod di The Legend of Zelda Ocarina of Time, capolavoro senza tempo delle fucine di Nintendo che un fan ha voluto portare nella Realtà Virtuale.

Negli scorsi giorni era stato annunciato lo sviluppo di GTA San Andreas in VR, mentre Resident Evil 4 VR (recensione qui) ha già fatto capolino nei giorni precedenti. Che il futuro della Realtà Virtuale sia davvero il retrogaming? In effetti, per gli appassionati di queste nuove tecnologie, potrebbe essere un buon motivo nostalgico il poter rivivere i titoli che hanno forgiato la loro infanzia in una nuova triplice dimensione.

In questa occasione il canale YouTube UploadVR ha condiviso il lavoro di un modder che ha dedicato anima e corpo nella realizzazione di una versione in Realtà Virtuale di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Utilizzando Dolphin VR e un headset dedicato alla realtà virtuale, i giocatori adesso grazie a questa mod possono giocare ad Ocarina of Time dall’inizio alla fine. Per la realizzazione del video, UploadVR ha utilizzato per esempio un Oculus Quest. La mod è in grado di tracciare i movimenti della testa e di far combattere i nemici al giocatore lasciando oscillare i suoi controller. È perfino possibile utilizzare tapis rulant omnidirezionali per simulare il movimento fisico come mostrato su Reddit dal realizzatore BrianMp16.

Il modder ha così commentato il suo lavoro dopo averlo diffuso su Reddit: “Può essere giocata gratuitamente, senza vincoli, su un emulatore Dolphin VR proprio ora! Ho adattato e creato una manciata di codici Action Replay per migliorare significativamente l’esperienza VR. La distanza di estrazione è stata estesa, il raggio di abbattimento è stato ridotto, l’HUD è stato rimosso e, soprattutto, i frame per secondo sono aumentati a 30 e upscalati a 90!” Se avete intenzione di provare questa mod vi lasciamo al suo link su Patebin.