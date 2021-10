GTA San Andreas, in sviluppo la versione in realtà virtuale

Si è concluso il Facebook connect evento che per quest’anno si è dedicato completamente a quello che sarà il futuro dell’interconnessione non solo tra gli strumenti di tutti i giorni, ma soprattutto anche tra di noi. Un’evento che sicuramente non è concentrato sul gaming ma che, a detta anche delle parole di Marck Zuckerberg sarà sempre più fondamentale per riuscire ad introdurre le persone all’interno della loro visione del futuro. Meta, è questo il nuovo nome scelto per l’azienda guiderà tutti verso nuove esperienze di realtà aumentata e di integrazione. Ma in tutto questo quindi cosa c’entra GTA San Andreas? Ottima domanda, ma la risposta è pressochè semplice.

Come vi abbiamo infatti detto poco sopra il gaming è sempre più presente nelle vite di tutti. Basti pensare a quanto sia pervasivo il gaming mobile che è ormai alla portata di tutti. Il tutto solo tramite uno strumento. DI conseguenza il focus delle aziende è sempre di più incentrato nel creare nuove esperienze per i giocatori, ma non solo. Durante infatti un breve reel di titoli in sviluppo per la realtà virtuale, come se nulla fosse, si sono lasciati “scappare” anche che presto arriverà una versione di GTA San Andreas completamente dedicata alla VR. Ovviamente ora le domande che vi starete ponendo sono tante, e da un lato vi diamo anche ragione.

Perché scegliere proprio questo capitolo? Forse perché rimane uno dei più iconici e anche uno di quelli che ha fatto entrare milioni di videogiocatori nel tunnel degli open world. Ad essere sinceri le motivazioni ancora non le sappiamo, e molto probabilmente prima di vedere il titoli in azione passerà davvero tanto tempo. Una domanda però sorge spontanea, come faremo ad interagire con il mondo cosi caricaturale di GTA San Andreas? Come vi immaginate possa essere una versione in realtà virtuale?

Starà ovviamente al tempo e soprattutto al lavoro del team di sviluppo cercare di dare delle risposte chiare ed esaustive sulla questione e sul lavoro svolto sul titolo. Detto questo non ci resta che congedarvi e magari ricordavi che sono usciti tanti giochi gratis da riscattare sul proprio PC!