The Legend of Zelda Skyward Sword HD annunciato per Nintendo Switch!

Proprio in questi minuti si è concluso il Nintendo Direct, il corposo evento dedicato ai prossimi giochi in uscita per Nintendo Switch. Come avevano previsto alcuni insider, uno dei titoli presentati è stato The Legend of Zelda Skyward Sword HD uno dei capitoli più amati dal pubblico uscito nel 2011 per Wii e rimasterizzato in hd per Nintendo Switch.

Per chi non lo conoscesse si tratta a tutti gli effetti del prequel di tutti i videogiochi della saga e che narra gli eventi che hanno portato alla creazione della Spada suprema. Il gameplay si discosta molto dai precedenti capitoli in quanto amalgama i luoghi più di quanto non si sia fatto con gli altri giochi. Il titolo uscì diversi anni dopo Twilight Princess e riscosse un ottimo successo tra pubblico e critica, molti lo ritengono addirittura una perla da non sottovalutare.

Insomma, se vi siete persi questa opere questa è l’occasione giusta per farlo. The Legend of Zelda Skyward Sword HD avrà diverse migliorie, grazie alla maggiore potenza di Nintendo Switch questa volta i comandi risultano essere più fluidi e molti più intuitivi. Il Joy Con della mano destra controlla la spada quello nella mano sinistra lo scudo, potrete vedere un tutorial nel video che vi lasceremo proprio qui di seguito. Il gioco sarà anche compatibile per tutti i possessori di Nintendo Switch Lite, quindi non preoccupatevi. Durante il Nintendo Direct è stato presentato anche una nuova coppia di controller dedicati con un design decisamente speciale

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete The Legend of Zelda Skyward Sword HD? Qual è il vostro capitolo preferito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante i prossimi titoli in uscita per Nintendo Switch prossimamente. Infine vi ricordiamo che la remastered e la coppia dei due Joy Con saranno disponibili a partire dal prossimo 16 luglio per tutti i possessori della console ibrida giapponese.