Nintendo Direct: tutti i giochi annunciati il 17 febbraio

Sono passati oltre 500 giorni dall’ultimo Nintendo Direct, ma finalmente ci siamo, un nuovo appuntamento comunicativo targato Nintendo è finalmente andato in onda. L’appuntamento era tra i più attesi tra gli appassionati, che nell’arco dei mesi, avevano quasi cominciato a pensare seriamente che la compagnia giapponese stesse per abbandonare questo molto amato formato comunicativo. Fortunatamente questo non è accaduto, e questa sera ci siamo goduti 50 minuti ricchi di nuovi annunci e aggiornamenti sui titoli Nintendo Switch già presenti sul mercato.

Nintendo Direct 17 febbraio | Tutti gli annunci

Siamo pronti, quindi, a vedere insieme quali sono stati gli annunci di oggi, 17 febbraio 2021, nel nuovo Nintendo Direct.

Super Smash Bros Ultimate: nuovo combattente

La diretta inizia con un’annuncio che sembrava presagire un nuovo DLC per Xenoblade Chronicles 2. Invece scopriamo ben presto che si tratta del nuovo personaggio in arrivo su Super Smash Bros Ultimate: Pyra (e ovviamente Mythra) direttamente dall’ultimo capitolo del JRPG targato Monolith Software che arriverà a Marzo.

Fall Guys

Era rumoreggiato ormai da diverso tempo. Uno dei party game più popolari dello scorso anno debutterà anche su Nintendo Switch durante l’estate del 2021. Parliamo ovviamente di Fall Guys, che porterà la sua follie e e i suoi vari minigiochi sulla console ibrida Nintendo.

Outer Wilds

In arrivo anche su Switch anche uno degli indie sci-fi più interessanti degli ultimi anni. In Outer Wilds l’universo si resetterà ogni 22 minuti, limite di tempo che avrete a disposizione per risolvere tutti i misteri di questa galassia in miniatura, prima di dover ripartire da capo.

Monster Hunter Rise

Nuovo trailer ricco di contenuti anche per Monster Hunter Rise. Il titolo targato Capcom si mostra nuovamente insieme a una serie di nuovi mostri, nuovi NPC, ambientazioni mai viste prima d’ora e una cinematica ricca di pathos. Confermata, infine, la data di uscita per il prossimo 26 marzo insieme a un’edizione speciale di Nintendo Switch e del Pro controller.

Mario Golf Super Rush

Sullo schermo di Switch torna anche una delle serie sportive Nintendo più amate. Con Mario Golf Super Rush il mondo colorato dell’idraulico baffuto e lo sport del golf trovano un punto di incontro. Comprese anche diverse modalità in giocatore singolo, in multigiocatore e anche una Story Mode. Mario Golf Super Rush uscirà il prossimo 25 giugno.

No More Heroes 3

Trova spazio anche No More Heroes 3, la nuova avventura che vedrà Travis Touchdow affrontare tutta una serie di nuovi strambi boss e killer che cercheranno di fargli costantemente la pelle. Come al solito, il gioco è pieno di trovate folli in pieno stile Suda 51.

Plants vs Zombies 2 Battle for Neigborhood Complete Edition

Plants vs Zombies, una delle IP più assurde arriva anche sulla console ibrida Nintendo con il secondo capitolo della saga multigiocatore. Gettatevi nella caotica mischia con la Complete Edition del TPS online che mischia le piante e gli zombie.

Miitopia

Amate i Mii creati durante la generazione Wii? Perfetto, Miitopia è il titolo che fa per voi. Un gioco di ruolo che vi permette di ricreare il vostro avatar digitale e partire verso un’avventura ricca di combattimenti. Miitopia uscirà il prossimo 21 maggio

Animal Crossing x Super Mario

C’è spazio anche per un aggiornamento dedicato ad Animal Crossing New Horizons. Il grande protagonista della nuova patch sarà il crossover con Super Mario che debutterà sulle vostre isole il prossimo 25 marzo.

Project Trangle Strategy

Uno dei trailer di presentazione più affascinanti e curiosi ci immerge nel mondo di Project Trangle Strategy. Il titolo si presenta come uno strategico a turni molti vicino ad un grande classico del genere come Final Fantasy Tactics. Il tutto mischiato con uno stile visivo che mischia l’arte visiva dell’8-bit, con ambientazioni simili a dei piccoli diorami ricchi di dettagli.

Ninja Gaiden Master Collection

Gli amanti della saga di Ninja Gaiden saranno sicuramente molto felici di sapere che il prossimo 10 giugno saranno in grado di rigiocare tutta la trilogia di Team Ninja con la Master Colletcion, il tutto comodamente sulla propria console ibrida Nintendo.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Dopo anni di rumor, presunti leak e voci di corridoio, finalmente durante questo Nintendo Direct abbiamo avuto l’annuncio ufficiale. The Legend of Zelda Skyward Sword HD è realtà, e arriverà su Nintendo Switch il prossimo 16 luglio 2021.

Splatoon 3

L’annuncio finale si presenta con uno stile subito inconfondibile. Si tratta di Splatoon 3,una delle IP Nintendo più recenti e che ha saputo ottenere le attenzioni di una grossa fetta di community molto velocemente. Il titolo uscirà nel 2022, perciò ne sapremo di più sicuramente nel corso dei prossimi mesi.

Prima di concludere, durante il Nintendo Direct sono apparsi brevemente in vari momenti della trasmissione anche una serie di altri giochi tra i quali:

Famicom Detective Club

Samurai Warriors 5

Legend of Mana

Tales From the Bordelands

Capcom Arcade Classic

Stubbs the Zombies In Rebel Witouth a Pulse

Neon White

DC Super Hero Girls Teen Power

Star Wars Hunters

Knockout City

World’s End Club

Ghosts’n Goblins Resurrection

Questi sono stati tutti gli annunci a cui abbiamo assistito questa sera. Cosa ne pensate di questo graditissimo ritorno del Nintendo Direct? Qual è stato l’annuncio che vi ha colpito di più di tutti questa sera? Ditecelo nella sezione commenti.