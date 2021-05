The Legend of Zelda Skyward Sword: nuovo amiibo crea polemica tra i fan

Il 2021 sarà un anno molto particolare per la saga di The Legend of Zelda e i propri fan grazie alle celebrazioni per il 35esimo anniversario della saga. Qualche mese fa, durante un molto atteso Nintendo Direct, la compagnia di Kyoto ha annunciato la remastered di The Legend of Zelda Skyward Sword in arrivo su Switch questa estate. Ora, a distanza da mesi dal primo annuncio, Nintendo ha presentato un nuovo amiibo che andrà ad accompagnare la riedizione di Skyward Sword.

È proprio questo nuovo amiibo che sta innalzando una polemica in queste ora; polemica mossa direttamente dagli appassionati della saga di Zelda. Nel dettaglio il nuovo amiibo va a rappresentare la coppia di personaggi Zelda e Lofwing, e per ora viene definito dagli appassionati come uno degli amiibo più belli dell’intera collezione di statuine interattive Nintendo. Come accennato poco fa, però, alcuni appassionati si sono accorti di una feature eccessivamente agevolante per The Legend of Zelda Skyward Sword.

Stando a quanto viene sottolineato dalla stessa Nintendo, una volta che l’amiibo viene attivato all’interno di The Legend of Zelda Skyward Sword i giocatori saranno in grado di effettuare un teletrasporto in qualsiasi momento del gioco, anche se ci si trova dentro un dungeon. Questa funzione non sta andando a genio ad una folta schiera di appassionati, i quali definiscono questa possibilità data dall’amiibo di Zelda e Loftwing come un’estrema semplificazione dell’esperienza di gioco.

C’è anche chi si lamenta della possibilità di accedere a questo tipo di teletrasporto solamente acquistando l’amiibo in questione, cosa per niente scontata vedendo come si esauriscono in fretta queste statuine Nintendo. Vi ricordiamo che la rimasterizzazione di Skyward Sword uscirà su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 luglio.