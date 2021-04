The Sandbox: il perfetto incontro tra videogiochi e Blockchain

Il mondo del videogioco, ormai, prende a piene mani da tutto quello che ci circonda. Non solo correnti artistiche passate e presenti, o tematiche attuali, a prendere vita all’interno dei mondi virtuali sono anche vari fenomeni che nascono sul web o nella vita di tutti i giorni. Tra questi troviamo anche The Sandbox, un gioco basato su Blockchain, un servizio di esplorazione di quelle che vengono definite le criptovalute e che supporta Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum.

Con il suo lato artistico cubettosso, in questo Minecraft continua a fare scuola, The Sandbox basa tutta la propria esperienza sulle Blockchain. Sotto ad un primo strato visivo molto semplice, questo titolo nasconde un sistema parecchio complesso che permette ai giocatori di cominciare a gestire una serie di prodotti e servizi dedicati alla creazione, alla gestione e infine a giocare tutta una serie di avventure ed esperienze; il tutto utilizzando le Blockchain per dare valore alle proprie creazioni e a quelle degli altri giocatori.

Le ampie possibilità rendono The Sandbox un gioco in cui ci si può inventare di tutto, esattamente come il già citato Minecraft oppure il fenomeno esplosivo di Roblox che continua a volare in borsa. Dopo uno sviluppo lungo 3 anni, è stata rilasciata la prima mappa in The Sandbox, la quale è stata protagonista di diverse vendite. Ogni appezzamento di terra, infatti, è acquistabile e offre varie possibilità dai diversi valori a seconda dell’importanza di quella zona di mappa.

Nell’arco di un solo mese sono stati venduti diversi lotti, fino ad arrivare ad un valore complessivo che si aggira intorno ai 2.8 milioni di Dollari. Aggiudicarsi un lotto nelle vicinanze di grossi brand, inoltre, renderà appetibile quel pezzo di terra digitale che sarà vendibile ad altri clienti in cerca di un migliore appezzamento di terra in cui spostarsi. Un progetto davvero affascinante che va a mischiare la creatività, grazie alla modalità Game Maker, a tutta una serie di meccaniche videoludiche e di Blockchain.