Roblox: il sandbox entra in borsa, ora vale più di EA e Take-Two

Roblox alla fine ce l’ha fatta, è entrato ufficialmente in borsa. Prima di partire con questa notizia vogliamo dare una mano a coloro che non conoscono questo curioso sandbox. Si tratta di un’opera creata e pubblicata dalla Roblox Corporation nel 2006, il titolo, che ricordiamo essere free-to-play (primo campanellino d’allarme), permette ai ragazzi di tutte le età di creare e giocare una quantità enorme di mondi 3D generati dagli utenti permettendo di divertirsi entrando letteralmente nell’immaginario di centinaia di giocatori in tutto il mondo.

Ad inizio anno la software house ha raggiunto il valore monstre di 30 miliardi di dollari superando CD Projekt RED e Ubisoft, un risultato inaspettato e pazzesco. Verso fine febbraio la Roblox Corporation ha così deciso di entrare in borsa, l’operazione ha infatti causato dei dubbi dalla US Securities and Exchange Commission, la quale non ha ritenuto del tutto legittime le entrare monetarie. Roblox è stato accusato negli ultimi anni per l’eccessivo uso di microtransazioni, accuse che hanno portato a denunce di ogni tipo. Una che ha scandalizzato particolarmente il Regno Unito è quello della bambina che ha speso la bellezza di 5000 euro all’insaputa dei genitori.

In ogni caso, ora è ufficiale, Roblox è entrato in borsa ed il suo valore è aumentato ancora di più raggiungendo quota 45 miliardi superando Take-Two e Electronic Arts. Il fondatore ha potuto commentare il tutto con un messaggio di ringraziamento al team ed al raggiungimento di tale obiettivo. Anche Tim Sweeney di Epic Games ha commentato l’evento facendo i suoi complimenti alla compagnia e di come le loro due realtà siano molto simili, iniziata da gente comune che “tagliava l’erba” fino a diventare CEO di grosse società.

In 2004, we founded @Roblox with the vision of connecting the world. Today, as we celebrate our direct listing on the @NYSE, we recognize the potential ahead of us: to build the platform where billions of people come together to learn, work, and play. #RobloxIPO

— David Baszucki (@DavidBaszucki) March 10, 2021