The Witcher 3 sarà giocabile sulle auto Tesla a breve?

Non c’è che dire, The Witcher 3 sta praticamente ritornando in vita anni dopo l’uscita. L’opera di CD Projekt RED non ha mai perso lo smalto, sia chiaro, ma come è naturale dopo molto tempo dal rilascio il pubblico si era perlopiù spostato su altro. Lo show Netflix ha però fatto tornare voglia a molti di rigiocare l’opera. Non dimentichiamo inoltre che il titolo è stato rilasciato anche su Nintendo Switch non molto tempo fa. The Witcher 3 è quindi disponibile su tutte le piattaforme… o quasi! Infatti è possibile che il GDR diventi giocabile sulle auto Tesla!

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha infatti chiesto ai suoi 30 milioni di follower Twitter se avessero piacere a giocare The Witcher 3 all’interno di un automobile Tesla e l’85% ha risposto di sì, lanciando un soldo al loro Witcher. Ovviamente questa non è una conferma dell’arrivo del videogioco su auto Tesla, ma comunque una reazione così positiva è da tenere in conto.

Se non lo sapete, inoltre, non si tratterebbe di una novità: è infatti già presente una piattaforma gaming chiamata Tesla Arcade con un numero limitato di giochi disponibili, come Asteroids, Missile Command e l’adorabile Cuphead. Ovviamente non giocherete mentre sarete alla guida, ma i bambini possono avere una distrazione durante i viaggi più lunghi.

The Witcher 3 è quindi un grande successo, ma lo è anche il brand nella sua interezza: libri, show televisivo, show animato, giochi in scatola e tanto merchandising; se siete appassionati dello Strigo Geralt di Rivia, avete modo di circondarvi con molti tipi di prodotti a lui dedicati. Diteci, cosa ne pensate dell’idea di Elon Musk? Vi intriga?