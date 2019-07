The Witcher 3: svelata la data di uscita della versione Switch?

The Witcher 3 sarà disponibile in versione Switch nel corso del 2019: ora, un rivenditore ha svelato la data di uscita. Sarà veramente questa?

In questi giorni molti stanno apprezzando (o criticando) le prime immagini legate alla serie TV Netflix di The Witcher (che, secondo noi, potrebbe imparare un paio di cosette dai giochi!). Geralt, però, non è ormai solo relegato alla televisione, tutt’altro. Lo Strigo tornerà in una nuova versione di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch. Quando avverrà?

Per ora non ci sono informazioni ufficiali sulla questione: sappiamo solo che sarà reso disponibile più avanti nel 2019. Un rivenditore della Repubblica Ceca, però, ha messo The Witcher 3 in vendita con tanto di data di uscita: 24 settembre. La credibilità di questa informazione è tutta da verificare, in ogni caso, e quindi vi invitiamo a non alzare troppo le vostre speranze.

Quello che sappiamo per certo è che The Witcher 3 Wild Hunt in versione Nintendo Switch conterà tutte le espansioni (Hearts of Stone e Blood and Wine) e i DLC pubblicati su PC e console. Inoltre, basandoci su quanto detto da CD Projekt RED, questo porting girerà a 720p in modalità televisiva e a 520p con risoluzione dinamica in modalità portatile. Inoltre, il frame rate dovrebbe essere fisso a 30 FPS.

Per ora non possiamo fare altre se non attendere informazioni ufficiali legate alla data di uscita. Sempre ammesso che quanto emerso tramite il sito Ceco sia veritiero, è probabile che CD Projekt RED riveli nel giro di un paio di mesi quando potremo (ri)giocare con The Witcher 3 Wild Hunt.