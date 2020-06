The Witcher 3: ecco la “migliore Fire Mod”, il confronto con l’originale

The Witcher 3 è da anni uno dei giochi più amati dal pubblico di tutto il mondo. L’opera di CD Projekt RED ha tanti pregi: la trama, le resa dei personaggi (originali e non), il gameplay e l’impatto visivo. Le avventure dello strigo Geralt di Rivia ci permettono di viaggiare attraverso le regioni fantasy ideate da Andrzej Sapkowski, tra foreste, paludi, isole e grandi città. Il lato tecnico, però, comincia a sentire il peso degli anni: per fortuna in aiuto a The Witcher 3 arrivano le mod, che lo rendono più realistico.

È da poco disponibile una mod chiamata True Fires che, come potrete intuire, si impone il compito di migliorare tutti gli aspetti dei fuochi, a partire dalle fiamme in sé e per sé, e lavorando anche sulle fonti di luce, sulla fusione delle stesse e sulle ombre. Potete vedere il risultato di questa mod dedicata a The Witcher 3 nel video confronto qui sotto.

La descrizione ufficiale della mod spiega che ci sono state molteplici miglioramenti anche a elementi legati alle missioni. La mod include i miglioramenti inclusi nella mod “New Fires”, legati alle ombre, anche se il creatore di “True Fires” afferma di aver cambiato comunque vari dettagli.

Inoltre, viene spiegato che la mod era precedentemente legata a un altra mod, “Immersive Lighting”. Ora, invece, si può utilizzare qualsiasi altra mod: viene specificato che potrebbero però esserci dei problemi, sopratutto nel caso nel quale si decida di optare per l’illuminazione originale del gioco.

Ci sono anche miglioramenti legati ai DLC, in particolar modo a Blood & Wine, che ci porta nella regione vinicola Toussaint. Viene segnalato anche che a Novigrad (città nell’area nord della mappa del gioco base) potrebbero esserci alcuni problemi di sfarfallio della luce, in condizioni specifiche.

Diteci, cosa ne pensate della mod? The Wither 3 è certamente più realistico, non trovate?