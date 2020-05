The Witcher 3: la grafica iper-realistica della mod HD Reworked a confronto con il gioco originale

Sebbene siano passati cinque anni dall’uscita di The Witcher 3 Wild Hunt, l’opera di CD Projekt RED continua ad essere giocata ed apprezzata dai propri appassionati. Oltre a ciò, la community di modder sta continuando ad usare le ultime avventure dello strigo per aumentare i contenuti, rivisitare il mondo di Geralt e alzare la qualità visiva del titolo. Nello specifico, la mod HD Reworked Project 12.0 Ultimate presenta un’esperienza con una super grafica in confronto alla versione originale sviluppata dal team polacco.

L’obbiettivo di questa mod, è quello di andare a migliorare gran parte del lato grafico di The Witcher 3 su diversi aspetti, con una forte attenzione sulle texture. Da come si può vedere da un video caricato su YouTube, grazie alla mod sia i materiali delle vesti o delle armature, che le texture degli oggetti sono state ricreate con dettaglio maggiore anche sugli NPC che si possono incontrare nel mondo di gioco.

La mod HD Reworked Project 12.0 Ultimate sta prendendo sempre più forma, con il suo creatore che ci sta lavorando minuziosamente per proporre a prodotto finito un nuovo modo di vedere il mondo di The Witcher 3 Wild Hunt rappresentato da CD Projekt RED.

Al momento il modder non ha ancora voluto annunciate un periodo di uscita preciso per il suo lavoro completo, e non sappiamo quanti altri aggiornamenti riceverà la mod prima di venire rilasciata definitivamente. Cosa ne pensate di questa mod grafica di The Witcher 3? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.