The Witcher 3: una mod lo fa diventare un gioco di Star Wars

Il mondo delle mod non si ferma mai e continua a stupirci con nuove idee talvolta davvero assurde. Dopo aver visto la nuova mod per The Elder Scrolls V Skyrim che aggiunge all’iconico GDR Fantasy oltre 60 nuove animazioni dedicate al combattimento melee, c’è anche un altro titolo che ogni tanto ci regala delle mod davvero molo curiose da testare, ovvero The Witcher 3, protagonista di un contenuto che lo fa diventare un gioco di Star Wars.

La creazione del modder Milckywayy si chiama ‘Star Wars Lightsaber’ ed inserisce in The Witcher 3 tutta una serie di iconiche spade laser provenienti dall’universo di Star Wars. Potrete quindi vivere l’intera esperienza di gioco immaginandovi che Geralt Di Rivia sia diventato tuto d’un tratto uno Jedi. Il modder ha pensato anche all’aspetto di personalizzazione, con i giocatori che saranno in grado di scegliere il colore della spada laser da dare allo strigo.

Curiosa anche la possibilità di combinare le spade laser con le altre spade più classiche di Geralt. Questa scelta vi farà volteggiare in combattimento sia con le spade provenienti dalla galassia lontana lontana, sia con le spade d’argento necessarie per eliminare i mostri che popolano il mondo di The Witcher 3. Ovviamente, le spade laser in questa mod sono accompagnate da tutti gli effetti sonori di Star Wars.

Come la stra grande maggioranza di questi lavori fatti dai fan, la mod Star Wars Lightsaber per The Witcher 3 la potete trovare e scaricare direttamente dal sito Nexusmod a questo indirizzo. Un crossover davvero particolare quello creato dal modder Milckywayy, che ci suggerisce come Geralt possa in realtà diventare un più che ottimo Jedi, se solo fosse nato in un altro universo. Cosa ne pensate di questa simpatica mod?