Qualche settimana fa CD Projekt RED ha preso tutti in contropiede annunciando non uno, non due, ma la bellezza di sette videogiochi tra saghe già note e nuove IP. In quel momento comunicativo la compagnia polacca aveva svelato che il franchise di The Witcher si sarebbe espanso con una nuova trilogia principale e due titoli spin-off, ma a quanto pare le sorprese non sono finite per i fan dello strigo, dato che in questi istanti è stato annunciato anche il remake del primo capitolo.

L’annuncio ci coglie di sorpresa, con CD Projekt RED che rende noto questo suo ennesimo progetto con un nuovo post pubblicato sul sito ufficiale del franchise videoludico. Al momento non ci sono troppe informazioni al riguardo, ma la compagnia ha voluto lo stesso iniziare a sbottonarsi confermando che The Witcher Remake sarà mosso dal motore Unreal Engine 5, con il remake che sarà sviluppato partendo da zero per ricostruire il gioco dalle sue fondamenta.

Questo remake del primo iconico The Witcher è attualmente nelle sue prime fasi di sviluppo presso lo studio polacco Fool’s Theory, un nuovo team di sviluppo che coinvolge una serie di veterani che in passato hanno già lavorato alla serie The Witcher. In tutto questo, CD Projekt RED farà da supervisione creativa in toto a questo progetto, che solo qualche settimana fa ci era stato presentato con il nome in codice di Canis Majoris.

“La saga di The Witcher è da dove tutto è cominciato per noi di CD Projekt RED. È stato il primo gioco che abbiamo realizzato in assoluto, ed è stato un grande momento per noi. Tornare in quel mondo e rifare il gioco affinché la prossima generazione di giocatori possa goderselo è un qualcosa di altrettanto grandioso”, questo è quanto ha affermato Adam Badowski, Head of Studio, CD Projekt RED.