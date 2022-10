Come un fulmine a ciel sereno CD Projekt RED ha calato l’asso giusto qualche istante fa annunciando una marea di nuovi progetti. Il team polacco aveva svelato l’espansione Phantom Liberty per Cyberpunk 2077 solo qualche settimana fa, ma sembra che lo studio abbia molto altro in cantiere. Su Twitter sono stati pubblicati una serie di post, e in uno di questi troviamo una valanga di produzioni che arriveranno in futuro, compresa una nuova trilogia di The Witcher, il sequel di Cyberpunk 2077, una nuova IP e molto altro ancora.

Andiamo con ordine e partiamo proprio dai progetti targati The Witcher, con la saga dello strigo che non solo vedrà lo sviluppo di una nuova trilogia videoludica, di cui il primo capitolo fu annunciato ormai mesi fa, ma la compagnia non si ferma qui con l’universo fantasy, dato che ci sono altri due progetti programmati. Project Sirius sarà sviluppato esternamente da The Molasses Flood e Project Canis Majoris sarà sviluppato da uno studio di terze parti non ancora specificato.

Passando a Cyberpunk 2077 (lo potete acquistare su Amazon), oltre all’espansione Phantom Liberty, già annunciata con tanto di primo teaser trailer, CD Projekt RED ha dichiarato di star iniziando a progettare il futuro di questo franchise videoludico con un sequel. A oggi il seguito ha il nome in codice di Project Orion e ha l’obbiettivo di espandere al massimo il potenziale di Cyberpunk.

Le sorprese però non terminano qui, con CD Projekt RED che ha anche svelato di aver cominciato a lavorare anche a una nuova IP che si affiancherà a The Witcher e Cyberpunk come grandezza del prodotto e ambizioni. Di questo Project Hadar si conosce ancora meno rispetto agli altri titoli citati, ma viene dichiarato che al momento si trova ancora in una fase creativa iniziale, con il team che se ne sta occupando che sta solamente cominciando a gettare le basi dell’universo. Sono tantissimi progetti, ma come sottolinea la stessa compagnia si tratta di un piano a lungo termine, quindi ci vorranno anni interi per vedere concretamente le prime cose.