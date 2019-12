The Wolf Among Us 2 sarà sviluppato in Unreal Engine 4: addio Telltale Tool

The Wolf Among Us 2 segnerà un cambiamento rispetto al passato e alla vecchia Telltale Games. Lo studio originario, infatti, era stato chiuso nel 2018 ma i diritti del nome, di alcuni giochi e dei relativi asset, erano stati acquistati da LCG Entertainment che di fatto ha riportato in vita il team di sviluppo. Nell’ultimo anno, dunque, abbiamo assistito a semplici riedizioni di una serie storica come The Walking Dead e la più recente Batman che proprio in questi giorni ha avuto un restyling grafico. A sorpresa, però, nel corso degli ultimi The Game Awards è stato rivelato di nuovo il seguito di una delle più apprezzate avventure grafiche dello studio, ovvero The Wolf Among Us. Già nel 2017 il progetto era stato annunciato per poi essere annullato con la chiusura dello studio.

In un’intervista rilasciata a US Gamer, l’amministratore delegato di LCG Entertainment/Telltale Jamie Ottilie ha dichiarato che lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 è partito da zero e non dai piani originari di Telltale. Inoltre non sarà più utilizzato lo storico motore Telltale Tool ma lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 sarà portato avanti con l’Unreal Engine 4. Il motore proprietario si è rivelato poco efficiente tanto che già nel 2018 lo studio pensava di passare a Unity per una delle prossime serie.

Secondo quanto emerso dall’intervista ci sarà anche il coinvolgimento di alcuni ex Telltale nello sviluppo della seconda stagione. Alcuni degli sviluppatori, infatti, nel febbraio scorso avevano fondato AdHoc che curerà la parte narrativa e cinematografica di The Wolf Among Us 2. LCG Entertainment aveva comunque dichiarato di voler coinvolgere il maggior numero di ex sviluppatori dello studio possibili come freelance. Alcuni ruoli apicali erano stati così integrati nella nuova struttura e in AdHoc lavorano anche alcuni dei principali autori dietro il primo The Wolf Along Us. Altri membri chiave dello studio avevano lasciato già nel 2017 e non è chiaro se verranno coinvolti.

In seguito alla chiusura di Telltale oltre a The Wolf Among Us 2 erano state cancellate altre due avventure grafiche, una dedicata a Stranger Things e l’altra invece che avrebbe dovuto rappresentare la stagione finale della serie videoludica di The Walking Dead. The Wolf Among Us 2 è previsto per console e su PC come esclusiva temporanea per l’Epic Games Store.