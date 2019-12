The Telltale Batman Shadows Edition: arriva il bundle con un restyling grafico

Dopo una prima apparizione nel sistema di rating australiano e un comunicato prima diffuso e poi ritirato nelle settimane scorse, è stato finalmente rilasciato The Telltale Batman Shadows Edition. Si tratta di un bundle che include entrambe le stagioni della serie dedicata al personaggio con in più una grafica migliorata e sopratutto la possibilità di giocare con un restyling grafico in bianco e nero che dà un’atmosfera noir a Gotham City.

Secondo il nuovo studio Telltale, non si è trattato semplicemente di introdurre il bianco e nero aggiungendo qualche semplice inserto di colori. I grafici hanno lavorato per migliorare migliaia di texture, illuminazione e in generale tutti gli effetti visivi delle due serie. Sempre secondo il team, il nuovo schema di colori al di là di essere un semplice elemento grafico, integra anche la narrazione stessa degli eventi gioco ponendo l’enfasi su alcuni momenti grazie all’uso di questo schema di colori.

In ogni caso, i giocatori hanno sempre la possibilità di cambiare lo stile grafico passando dalla versione standard a quella noir a proprio piacimento. The Telltale Batman Shadows Edition è disponibile praticamente su tutte le piattaforme di gioco, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Game Store e Nintendo Switch. Chi possiede già l’avventura grafica potrà acquistare il DLC The Telltale Batman Shadows Mode con i miglioramenti grafici e la versione noir sia per le singole stagioni che in bundle per entrambe. Chi acquisterà invece il bundle contenente i due giochi The Telltale Batman Shadows Edition troverà tutte queste novità già incluse.

All’inizio dell’anno il publisher di questa edizione Athlon Games aveva stretto un accordo per la pubblicazione di alcuni giochi di Telltale come Batman e Wolf Among Us. Il team di sviluppo era stato chiuso lo scorso anno ed era stato rilevato da LCG Entertainment: questo ha permesso non solo che alcuni titoli dello studio fossero ripubblicati (come The Walking Dead e questo Batman) ma è stato anche avviato lo sviluppo della seconda stagione di Wolf Among Us.