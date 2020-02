The Wonderful 101 sta per essere annunciato per Nintendo Switch e PS4?

Durante la scorsa settimana si è fatto strada in rete, un rumor abbastanza insistente che segnalava il ritorno di The Wonderful 101. A dar credito a questa possibilità è stata la stessa Platinum Games, che tramite il proprio profilo Twitter ufficiale ha citato la propria IP. Oggi un una nuova voce di corridoio sembra voler cavalcare l’onda, dichiarando che è atteso a brevissimo un annuncio con protagonista proprio il titolo targato Platinum Games uscito su WiiU.

A confermare il tutto è stato Liam Robertson tramite un tweet che sembra dare ancor più credito a quelli che sono stati i rumor di settimana scorsa. Stando alle parole proferite dall’insider, The Wonderful 101 sta per arrivare su Nintendo Switch e PlayStation 4, con l’annuncio che è previsto per la giornata odierna.

Platinum (apparently) pitched it around to different publishers. Nobody wanted it. Nintendo certainly didn't want it. Kickstarter is a back-up plan. — Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 1, 2020

The Wonderful 101

C’è una cosa particolare che viene citata da Robertson nei suoi tweet, ossia che Platinum Games avrebbe già proposto in passato il titolo a diversi publisher senza mai aver ricevuto l’ok alla pubblicazione del titolo sulle console di attuale generazione. Proprio a causa di questa situazione, l’annuncio di oggi verrà fatto aprendo una campagna Kickstarter per riuscire a dare la luce all’idea dello studio giapponese.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, e Platinum Games non si è esposta in nessun modo sulla questione. Anche se, proprio stamattina è apparso in rete un sito web misterioso pubblicato proprio da Platinum, del quale non si conosce ancora lo scopo; che stia per annunciare proprio il ritorno di The Wonderful 101? Vi piacerebbe l’idea?