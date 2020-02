The Wonderful 101 Remastered si farà, avviata la campagna Kickstarter

Sono ormai giorni che in rete hanno iniziato a circolare svariate indiscrezioni riguardanti i futuri titoli Platinum Games. Durante la giornata odierna la nota compagnia nipponica ha postato sul proprio sito un particolare teaser trailer, che possibilmente sta a preannunciare qualche imminente annuncio. Secondo molte voci di corridoio, uno dei titoli che Platinum Games avrebbe intenzione di “riportare” in vita è niente di meno che il tanto apprezzato The Wonderful 101 (titolo rilegato alla fallimentare WiiU).

Dopo i vari leak e supposizioni sembra che il titolo sopracitato si sta veramente preparando per tornare sulle console odierne e addirittura anche su PC. Come “previsto” durante la giornata di ieri da Liam Robertson, Platinum Games ha ufficialmente avviato una campagna Kickstater dedicata a The Wonderful 101 Remastered. Il numero di piattaforme supportato dal gioco varierà in base al raggiungimento dei vari obiettivi della campagna. Tra i sistemi elencati figurano Nintendo Switch, PlayStation 4 e anche il PC.

Il budget richiesto della campagna parte da un minimo di 50.000 dollari (che una volta toccato renderà possibile la versione Switch) e va ad estendersi fino ad una somma pari a mezzo milione di dollari. I backers della campagna Kickstarter del progetto riceveranno la copia fisica di The Wonderful 101 Remastered (con una copertina realizzata in esclusiva per i backers), gadget di vario tipo (come portachiavi, artbook ecc.) e potenzialmente anche i DLC del gioco (se la campagna raggiungerà il traguardo stabilito).

Quindi se siete interessati al progetto e volete supportare questa iniziativa dei Platinum Games, vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina Kickstarter dedicata. Avete tempo fino al prossimo 5 Marzo di donare i soldi ed unirvi alla schiera di appassionati, nella speranza di vedere The Wonderful 101 tornare sui sistemi di gioco odierni. Nel momento in quale vi stiamo riportando questa notizia la raccolta fondi Kickstarter ha superato i 865.000$ e quindi lo sviluppo di tutte e tre le versioni del gioco è già assicurato!