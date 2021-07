Tokyo 2020: le olimpiadi si aprono con le colonne sonore videoludiche

Qualche istante fa è iniziata la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo un anno di ritardo a causa della pandemia mondiale, la nuova edizione dei giochi olimpi è finalmente giunta nella capitale nipponica, dove all’interno dello stadio olimpico nazionale si sta svolgendo in questi istanti una cerimonia ricca di momenti già memorabili. Quel che però ci ha entusiasmato ancora di più è stato sentire accompagnare le varie rappresentative nazionali da colonne sonore videoludiche.

Il Giappone è una delle patrie più importanti per il videogioco, dove hanno preso vita alcune delle saghe più storiche che ancora oggi continuano ad evolversi in nuove iterazioni. Aver scelto di affiancare alcune delle colonne sonore più importanti e riconosciute anche in questa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato molto naturale, dato che nella cultura giapponesi i videogiochi sono un qualcosa di molto rappresentativo e riconosciuto fortemente da ormai diversi decenni.

Mentre le nazioni che parteciperanno alle varie discipline in questa settimana sfilano, le note di grandi classici del videogioco nipponico li accompagnano, rendendo l’atmosfera ancora più epica di quanto già non lo fosse. Tra le molteplici colonne sonore che sono stanno venendo proposte trovano spazio grandi saghe come quelle di Dragon Quest, Final Fantasty, Monster Hunter, Kingdom Heart, Chrono Trigger, Sonic The Hedgehog e moltissime altre ancora.

Insomma, siamo solo alla cerimonia d’apertura di queste Olimpiadi Tokyo 2020 ma ci è già stato regalato un momento che difficilmente dimenticheremo noi appassionati di sport, videogiochi e cultura giapponese. Non poteva essere altrimenti, con un medium d’intrattenimento che proprio in terra nipponica ha ormai trasceso il mero divertimento entrando di prepotenza all’interno della vita di tutti i giorni dei giapponesi, ma anche di noi appassionati al fantastico mondo videoludico.