Tra Call of Duty Warzone e Dr. Disrespect è rottura totale, addio al battle royale

Call of Duty Warzone e lo streamer Dr. Disrespect sono due nomi che sono andati a braccetto per lungo tempo. Non è una novità però che lo streamer aveva iniziato a far notare, in modi anche bruschi, che qualcosa si stava sempre più andando a rompere nel suo rapporto con il popolare titolo.

Di recente però sembra che questo infelice rapporto tra Dr. Disrespect e Call of Duty Warzone sia arrivato al capolinea. A rivelarlo è stato lo stesso streamer durante una delle sue ultime dirette, dove ha anche detto che per quanto gli riguarda il titolo gli sembra sviluppato per dei bambini di 11 anni.

Il noto streamer ha poi dichiarato che ha chiuso con Warzone, e non ci giocherà più. Questo non sembra essere un addio definitivo però, dato che il Dottore ha poi sottolineato che in futuro proverà la nuova mappa ambientata nel Pacifico.

Un rapporto particolare quello tra lo streamer e il noto battle royale, che ormai da qualche tempo sembra essere deteriorato. Chissà se le prossime aggiunte riusciranno a far ricredere Dr. Disrespect o se lo streamer continuerà per la propria strada senza più Warzone tra i suoi contenuti.