Twitch banna definitivamente il popolare streamer Dr. Disrespect

Nelle ultime ore, Twitch ha bannato in modo permanente il popolarissimo streamer, noto come Dr Disrespect e ce lo confermano numerose fonti. Alcuni sospettano che il motivo sia legato alle numerose violazioni di copyright continuamente ignorate dallo streamer, nonostante gli avvisi della piattaforma. Lo streamer “ShannonZKiller”, invece, ha aggiunto che il problema è serio. In merito alla motivazione per cui il Dr Disrespect è stato sospeso e per quanto tempo, è intervenuto un rappresentante di Twitch spiegandoci che, come da regolamento, quando la piattaforma ha le prove che uno streamer ha agito violando le linee guida della community o dei termini di servizio, è necessario prendere provvedimenti. “Ciò avviene nei confronti di tutti gli streamer indipendentemente dal loro status o dalla loro importanza nella community” aggiunge.

Al momento, Twitch sta rimborsando le iscrizioni degli utenti che si sono abbonati al canale del Dr Disrespect e sta rimuovendo anche le sue emoticon personalizzate – utilizzabili in chat durante le sue trasmissioni in diretta. A quanto pare, la piattaforma ha revocato allo streamer anche lo status di partner di Twitch. Dunque, il motivo è sicuramente preoccupante.

Tuttavia, nel corso degli anni, il Dr Disrespect si è guadagnato la reputazione di utente “immune” alle sanzioni, a causa di una mancanza di punizioni per la sua condotta non sempre consona e responsabile, mentre altri streamer hanno ricevuto una lezione per comportamenti simili. Più recentemente, inoltre, ha diffuso e sostenuto anche teorie, prive di fondamento, in merito alla cospirazione del Coronavirus. Nemmeno in questo caso ha ricevuto una sanzione pubblica, nonostante l’esempio di un altro noto streamer, Kaceytron, che invece è stato sospeso per aver fatto delle battute fuori luogo sull’attuale pandemia. Senza dimenticare che, l’anno scorso, il Dr Disrespect è stato temporaneamente sospeso da Twitch dopo aver ripreso un minore all’interno di un bagno pubblico, durante l’E3. Ma questo è stato l’unico caso di sospensione del suo canale dalla piattaforma.

Dunque, il personaggio di Dr Disrespect è diventato popolare per i suoi comportamenti, per i suoi commenti “poco etici” e per il suo umorismo, spesso esagerato. Essendo oramai un stella su Twitch, aveva ottenuto anche un accordo per lo sviluppo di alcuni programmi TV. All’inizio di quest’anno, infatti, ha annunciato di aver firmato un accordo pluriennale per lo streaming esclusivamente su Twitch. Secondo alcune fonti, tale accordo valeva fino a 10 milioni di dollari all’anno. Chissà se il dottore dell’intrattenimento virtuale sarà in grado non demolire la sua carriera con le sue stesse mani.