Streamer nomina Ninja in diretta: Twitch lo disconnette

Lo streamer di Fortnite Ranger è stato disconnesso dopo che durante la sua diretta Twitch sull'evento del buco nero ha menzionato Ninja.

Il passaggio a Mixer del noto streamer Ninja è una questione di ormai qualche mese fa, eppure nonostante Twitch abbia più volte ribadito che non c’è alcun tipo di risentimento tra le due parti, il sito pare non apprezzare che altri utenti citino proprio Ninja durante le dirette sulla propria piattaforma.

In questo caso specifico parliamo di Ranger che racconta tramite un tweet ciò che gli è successo: “Stavo guardando un video su Youtube dato che Fortnite era ancora down, quando il canale Twitch ha iniziato riprodurre casualmente la mia diretta. Nel momento in cui ho detto che avremmo dovuto guardare una clip di Ninja mi hanno disconnesso”. Il canale di Ranger era stato selezionato in modo casuale per essere hostato all’interno del canale ufficiale di Twitch, tutto questo mentre il ragazzo stava trasmettendo l’evento del buco nero di Fortnite.

I’m watching YouTube videos because of fortnite down time and twitchs channel randomly started playing my stream and I said we should watch a @Ninja video then they turned me off LMAOOOOOO — Ranger 🎃💀 (@RangerMJP) October 14, 2019

Poco dopo l’accaduto, un altro utente di nome Jackie ha condiviso tramite un ennesimo tweet il video in cui viene immortalato l’esatto istante nel quale la diretta viene disconnessa. Vediamo come Ranger si renda perfettamente conto di quello che aveva appena detto ma nonostante ciò non poteva pensare che di lì a pochi secondi sarebbe stato escluso.

THIS STREAMER WAS SO HAPPY TO BE FEATURED ON TWITCH'S LIVESTREAM BUT AFTER 2 MINUTES HE SAYS "I'll watch old ninja clips" AND THEY CUT THE STREAM LMFAOAOAO pic.twitter.com/cxK7w86BuF — Jackiee (@100TJackiee) October 14, 2019

Non parliamo di un piccolo streamer dato che, anche senza contare la spinta che aveva portato la diretta, il suo canale conta 169 mila iscritti. Vi ricordiamo che l’evento buco nero si è concluso da poco e ha svelato il capitolo 2 di Fortnite insieme a una nuova mappa e a nuove meccaniche. Cosa pensate di questa politica da parte di Twitch? Diteci la vostra.