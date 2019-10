Fortnite Capitolo 2: le principali novità di gameplay svelate ufficialmente

Fortnite Capitolo 2 introduce una serie di novità di gameplay molto interessanti che vogliono rivoluzionare il sistema di gioco del battle royale.

Giorni duri per i fan di Fortnite che hanno dovuto rinunciare più di trentasei ore al loro battle royale preferito. Il Buco Nero è però sparito e possiamo lanciarci nuovamente in battaglia alla ricerca della prima Victory Royale della Stagione 1 del Capitolo 2. Fortnite, come fa intuire dal nome, ha dato il via a un nuovo corso con tante novità di un certo peso. Prima di poter vedere nel dettaglio la patch note, Epic ci fa una veloce panoramica di quanto ci aspetta questa stagione.

Per iniziare, parliamo della mappa, la quale non solo è stata rinnovata nella forma, ma include anche tutta una serie di nuove location, precisamente 13 nuove ambientazioni nelle quali atterrare e dare battaglia. Come già sappiamo da un po’, ci sono poi tante novità legate a elementi acquatici: potremo infatti nuotare, guidare veicoli d’acqua e anche andare a pesca per ottenere bottino.

Ci sono poi nuove dinamiche di gioco per la cooperazione, sia in termini di armi che capacità dei personaggi. Potremo, ad esempio, usare un cannone a bende che cura gli alleati dalla distanza, oppure sollevare i compagni caduti per portarli più rapidamente in un luogo sicuro. Non mancano inoltre nuove emote e balli di gruppo.

Anche le dinamiche furtive sono state potenziate, ora potremo nasconderci all’interno di mucchi di fieno e nei cassonetti, così da sorprendere i nemici distratti. Non mancano poi strumenti non propriamente da ninja, come taniche di benzina e gli amati bidoni esplosivi (un must per ogni gioco) per fare letteralmente il botto.

È anche possibile potenziare la armi in nostro possesso, tramite specifici banchi di lavoro, spendendo materiali di costruzione. Infine, è presente anche un nuovo Pass Battaglia con un nuovo sistema per ottenere PE e V-Bucks basato su medaglie.

Diteci, cosa ne pensate delle principali novità introdotte? Vi convincono?