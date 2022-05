Non solo Xbox. Ubisoft+, il servizio in abbonamento del publisher e sviluppatore franco canadese sarà disponibile anche su PS4 e PS5. L’annuncio è arrivato nella giornata odierna, dal blog ufficiale della società, a seguito del comunicato di Sony sui primi giochi che entreranno a far parte del nuovo PS Plus, che prenderà piede a giugno 2022.

“Ubisoft+ arriverà sulle console PlayStation nel prossimo futuro, introducendo più di 100 giochi, contenuti aggiuntivi e ricompense”, si legge nel comunicato stampa. Al momento il servizio in abbonamento è disponibile solamente su PC, Stadia e Amazon Luna e offre una serie di bonus e benefit per i giocatori, tra cui la possibilità di poter giocare ai titoli del publisher e sviluppatore dal Day One.

Oltre alla disponibilità di Ubisoft+ su PS4 e PS5, la società ha annunciato il lancio di un nuovo tier di abbonamento, chiamato Classic. Questo tier sarà legato al nuovo PS Plus (esclusivamente nelle sue versioni Extra e Premium) e includerà una selezione di giochi classici di Ubisoft. Ecco la lista dei primi 27 giochi (con altri 23 in arrivo nei prossimi mesi) in arrivo nel 2022:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

La data di lancio di Ubisoft+ su PS4 e PS5, oltre che su console Xbox, è ancora esclusa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e informazioni ufficiali in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.