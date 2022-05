Manca sempre meno al lancio del nuovo servizio in abbonamento PS Plus di Sony. Sono passati mesi dall’annuncio che ha incuriosito migliaia di appassionati, e finalmente quest’oggi scopriamo un importantissimo dettaglio riguardo al servizio. Prezzi, differenze tra gli abbonamenti e data di lancio erano tutte informazioni già rese note nelle scorse settimane, ma oggi grazie a Sony conosciamo la prima ondata di giochi che saranno disponibili all’interno del nuovo PlayStation Plus.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, con Sony che ha pubblicato sul suo blog ufficiale un folto articolo che svela la line up d’esordio del nuovo PS Plus. Come possiamo leggere nell’articolo originale di Sony, gli abbonati al servizio possono aspettarsi una serie di grandi titoli esclusivi e non dal calibro di Demon’s Souls, Returnal, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 e moltissimi altri.

Ma non ci si ferma alle generazioni PlayStation più recenti, dato che il nuovo PS Plus metterà a disposizione degli abbonati anche un vasto catalogo di giochi provenienti dalle generazioni: PS1, PS2, PS3 (giocabili via streaming) e PSP. Tra questi saranno presenti grandi classici delle epoche PlayStation come Ape Escape, Ape Escape 2, Syphon Filter, Wild Arms 3, Tekken 2, Devil May Cry HD Collection e tanti altri titoli storici tutti da scoprire.

More games revealed for the all-new PlayStation Plus, launching soon. Includes blockbuster hits like Demon’s Souls and Assassin’s Creed Valhalla, and classics like Ape Escape and Syphon Filter. Full details: https://t.co/2lubGPdjTq pic.twitter.com/cXJiQBMTBc — PlayStation (@PlayStation) May 16, 2022

Il lancio del nuovo servizio PS Plus è atteso tra una settimana esatta per quanto riguarda la regione asiatica. In Europa, invece, si potrà godere di queste novità a partire dal prossimo 23 giugno. Oltre a questo Sony ha confermato che la ludoteca di titoli presenti nel servizio verrà aggiornata con nuove aggiunte a cadenza mensile.