Ubisoft, l’annuncio di Hyper Scape è imminente

La febbre da Battle Royale sembra non volersi fermare, e anche se Call of Duty Warzone e Fortnite sembrano ormai essere in testa al mercato, pare che Ubisoft voglia metterci lo zampino e lanciare sul mercato il proprio Battle Royale. Al momento le uniche info che abbiamo riguardano dei leak che sono usciti fuori su Twitter sicuramente in seguito di alcune prove svolte da dei content creator, scelti per poi annunciare maggiori informazioni il 2 Luglio.

Un noto insider inoltre ha twittato un paio di immagini del titolo, che potete trovare all’interno di questo articolo, che farebbero pensare ad un titolo nuovo, dedicato sopratutto a quei tanti giocatori che sono appassionati dei BR. Il nome in codice sarebbe “Prisma Dimensions” e al momento è soltanto accessibile un sito nel quale vengono presentate due persone a capo di una corporazione. Hyper Scape, questo il titolo designato per il gioco, sarebbe in realtà un mondo completamente virtuale ambientato in un universo videoludico ancora più grande.

Sources: Hyper Scape is a free to play BR FPS set in a futuristic virtual world for both PC and consoles with the console launch coming later this year including crossplay. Hyper Scape goes into closed beta next week with open beta and full launch of the game on July 12th pic.twitter.com/gUURbvo1N3 — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 29, 2020

L’insider Slasher ribadisce che questo titolo potrebbe davvero portare una ventata di aria fresca nel panorma delle BR, sopratutto per il setting scelto da Ubisoft Montreal. Hyper Scape entrerà nella beta chiusa la prossima settimana, secondo Slasher. L’open beta del gioco e il lancio completo avranno luogo il 12 luglio. In un mercato che è offuscato con molte opzioni di battle royale, vale a dire Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Fortnite e PUBG, Hyper Scape dovrà avere qualcosa di speciale che lo distingua dal resto.

La presentazione di Ubisoft come parte del Summer Game Fest, avrà luogo il 12 luglio. Ovviamente vi invitiamo a visitare il sito del gioco, e a farci sapere cosa ne pensate di questi teaser rilasciati da Ubisoft, secondo voi c’è bisogno di un nuovo BR e sopratutto cosa potrebbe portare di nuovo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!