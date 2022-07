Ubisoft sta aiutando a promuovere la consapevolezza per il cambiamento climatico attraverso eventi all’interno di Riders Republic e Skull and Bones. L’iniziativa si collega al Playing for the Planet delle Nazioni Unite. Formatosi nel 2019, il gruppo lavora con l’industria dei giochi per trovare nuovi modi per ispirare i giovani a sostenere l’ambiente. Tra i membri troviamo anche Bandai Namco, Microsoft, Niantic, Sega e Sony.

Per quanto riguarda Riders Republic, Ubisoft incendierà il mondo di gioco senza svelarne la data. Lo scopo di questo evento sarà quello di evidenziare come i veri incendi possano diffondersi rapidamente e senza molto preavviso. Gli incendi si svolgeranno ai margini della mappa di gioco e i giocatori saranno dotati di una maschera antigas come impostazione predefinita. Inoltre, parte della mappa sarà totalmente inaccessibile a causa degli incendi. I giocatori, inoltre, saranno chiamati a collaborare per aiutare a prevenire l’incendio delle Sequoie, identificando prima le aree più fragili e infiammabili della foresta e poi proteggendo gli alberi posizionando fogli di alluminio sui tronchi, tra le altre cose. L’evento è descritto come “breve e intenso”. Anche se gli sviluppatori non riveleranno la data esatta, l’evento è previsto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Per quanto riguarda Skull and Bones, invece, il primo evento si concentrerà sullo sfruttamento delle risorse e in particolare sulla pesca eccessiva degli squali. La tempistica dell’evento non è stata ancora annunciata, ovviamente, dal momento che la data d’uscita del titolo è limitata ad alcuni leak. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giocatori sulla pratica della pesca intensiva.

Questo, inoltre, non sarà l’unico evento di sensibilizzazione all’interno di Skull and Bones. Ubisoft, infatti, vuole sfruttare alcune convenzioni con ONG legate alla marina per accrescere la consapevolezza sull’ambiente. Si tratta sicuramente di un’iniziativa lodevole da parte dello studio che si dimostra, ancora una volta, attento alle tematiche sociali.