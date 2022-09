L’Ubisoft Forward appena conclusosi ha offerto parecchi annunci nell’arco della sua ora di durata totale. I titoli più attesi non hanno deluso le aspettative, così come gli annunci secondari. Il focus principale è stato quello di mostrare i titoli già noti, fornendone nuove informazioni e trailer. L’attesa era tutta per Assassin’s Creed Mirage e per il futuro del franchise e gli sviluppatori non hanno deluso mettendo in scena un vero e proprio showcase dedicato alla serie.

Ubisoft Forward settembre 2022: tutti i giochi annunciati

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Il gioco d’avventura con Super Mario e compagni si è mostrato in un nuovo video di gameplay. Le immagini hanno mostrato nuovi dettagli sul mondo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope e sulle possibilità di esplorazione offerte dal gioco con un focus particolare sullo scenario della locomotiva. Il titolo promette un supporto per almeno un anno che includerà tre DLC, uno dei quali introdurrà il personaggio di Rayman.

Skull and Bones

Skull and Bones ha presentato un nuovo trailer che mostra quanto sa essere crudele il mondo dei pirati. Il focus è stato posto sulla costruzione della nostra nave, l’oggetto più prezioso in nostro possesso. Il pericolo è dietro l’angolo e la scelta sarà tra il raggiungere le stelle o colare a picco.

The Division Heartland

Il successore di The Division 2 sarà The Division Heartland. Gli sviluppatori hanno diffuso alcune informazioni sul gioco ambientato nell’universo creato da Ubisoft. Il titolo sarà un action free to play che ci metterà nei panni di un agente della divisione.

Assassin’s Creed Mirage

Al termine dell’Ubisoft Forward, abbiamo assistito ad un vero e proprio showcase dedicato ai quindici anni della storia di Assassin’s Creed. Oltre a un recap sulla storia del titolo, abbiamo anche assistito ad un nuovo trailer che mostra Assassin’s Creed Mirage e introduce il suo protagonista e la storia. In onore di questo importante anniversario, gli sviluppatori hanno deciso di tornare alle origini della serie con questo nuovo capitolo, siamo certi che i fan di lunga data apprezzeranno.

Assassin’s Creed Valhalla

Lo showcase di Assassin’s Creed non ha diffuso soltanto nuove informazioni sul tanto atteso Mirage ma ha anche mostrato quelli che saranno i nuovi contenuti per Assassin’s Creed Valhalla. In dettaglio, gli sviluppatori hanno mostrato un trailer dedicato a The Last Chapter, un DLC gratuito che andrà a chiudere alcune delle storyline di Valhalla.

Assassin’s Creed Project Jade

Per concludere lo showcase dedicato ad Assassin’s Creed, gli sviluppatori hanno mostrato anche un teaser per il loro nuovo titolo mobile dedicato alla serie: Assassin’s Creed Project Jade. Si tratta del primo capitolo mobile dedicato alla saga, in uscita nel corso del prossimo anno.

Assassin’s Creed Codename Red

Quando tutti pensavano che l’evento di Ubisoft Forward fosse ormai finito, gli sviluppatori hanno mostrato Assassin’s Creed Project Red. Il trailer è stato piuttosto breve ma sufficiente ad introdurre il primo capitolo della serie ambientato nel Giappone feudale. Il gioco è stato presentato come il futuro del ramo open world della serie, erede di Odissey.

Durante la streaming dell’Ubisoft Forward sono stati mostrati anche altri titoli come:

Riders Republic

The Division 2

The Division Resurgence

Rainbow Six Mobile

Trackmania

Valiant Hearts 2

Mighty Quest for Epic Loot

Rocksmith+

Just Dance

Assassin’s Creed Codename Hexe

Con lo showcase di Assassin’s Creed si è concluso questo Ubisoft Forward. Gli annunci non sono mancati e i contenuti dedicati alla saga degli assassini sono stati decisamente validi. Qual è stato l’annuncio che più vi ha incuriositi?