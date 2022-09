Nel mentre che attendiamo un reveal ufficiale di Mirage, ci sono importanti novità per la saga di Assassin’s Creed. Come annunciato durante l’Ubisoft Forward di questa sera, infatti, il publisher e sviluppatore franco canadese ha stretto una partnership con Netflix, per la lavorazione di alcuni titoli mobile esclusivi tra cui appunto quella di un gioco basato sul franchise che compie quindici anni nel 2022.

Il primo gioco in partnership con Netflix non sarà però Assassin’s Creed, ma Valiant Hearts 2, sequel del gioco che ha debuttato nel 2014. Il titolo sarà ovviamente un’esclusiva all’interno dell’app mobile del colosso dell’intrattenimento e sarà privo di qualsiasi tipo di microtransazione e accessibile esclusivamente agli abbonati del servizio. Il secondo titolo, invece, è Mighty Quest for Epic Loot, un hack ‘n’ slash che arriverà nel 2023.

Assassin’s Creed per mobile quando arriverà? Non si sa ancora. Il gioco seguirà però lo stesso, identico percorso di Valiant Hearts 2 e Mighty Quest for Epic Loot. Vale a dire dunque che per provare l’iterazione mobile della serie (non la prima, in verità, visto che in passato già ci furono dei tentativi, abbastanza sotto tono in realtà) sarà necessario attendere ulteriori dettagli e annunci in merito. In aggiunta, questa partnership porterà anche allo sviluppo di una serie TV in live action basata sulla serie.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, se non ovviamente quelli contenuti nel comunicato stampa lanciato da Ubisoft e Netflix. Ci sarà bisogno di tempo e di pazienza dunque prima di poter vedere Assassin’s Creed su mobile. Sicuramente i giocatori avrebbero apprezzato uno sneak peek più sostanzioso, ma siamo certi che non ci vorrà poi così tanto tempo prima di scoprire questo nuovo percorso del publisher e sviluppatore franco canadese su Android. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.