I giocatori più anziani, cresciuti con la prima PlayStation o, addirittura con i vecchi Nintendo, sicuramente avranno nostalgia delle copie fisiche dei giochi. Aprire una di quelle confezioni e trovarci dentro il manuale di gioco era una sensazione difficile da descrivere. In una svolta che, sicuramente, favorisce l’ambiente, gli sviluppatori hanno smesso di utilizzare i manuali in favore di codici digitali. Ebbene, lo streamer e archivista di Twitch Peebs ha preso in mano la situazione e ha caricato online le scansioni digitali di ogni manuale SNES in lingua inglese.

Peebs ha trascorso su Twitch gli ultimi otto anni giocando a tutti i giochi SNES mai pubblicati. Una cosa che lo streamer ha notato durante il suo percorso è stata la mancanza di risorse online disponibili per questi giochi. Di conseguenza, ha deciso di prendere in mano la situazione e provvedere lui a creare un archivio. Con l’aiuto di quasi 100 persone su iInternet che hanno inviato le proprie scansioni, Peebs è riuscito a compilare i manuali per ogni gioco uscito sulla console di casa Nintendo in lingua inglese. L’impresa è terminata ufficialmente il primo luglio 2022.

L’unica pecca, se proprio si vuole essere pignoli, è che il sito web di Peebs non contiene le versioni PAL e NTSC dei manuali di gioco per ogni titolo. Tuttavia, possiamo trovare anche archivi completi di tutti i manuali Virtual Boy e N64 in lingua inglese, che faranno certamente felici molti fan Nintendo. Il team, inoltre, è ancora al lavoro sui manuali di Super Famicon.

Il sito web contenente tutti i manuali per SNES è liberamente consultabile a questo link. L’elenco è veramente intuitivo e facilmente consultabile e, allo stesso modo, la qualità delle scansioni è praticamente impeccabile. Per nostalgici e appassionati di retro-gaming sarà senza dubbio un piacevole tuffo nel passato, in attesa dei prossimi titoli Nintendo.