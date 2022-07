Nonostante Nintendo stessa abbia affermato che non è realistico produrre sequel o remake di tutte le sue IP, qualcosa per Donkey Kong sembra muoversi. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, il colosso nipponico ha aggiornato il marchio del franchise, ma ne ha anche registrati di nuovi. La notizia, riportata da The Gamer, sembra sicuramente affascinante, ma potrebbe non essere ciò che ci aspettiamo.

Andiamo con ordine: come riportato online, il nuovo marchio di Donkey Kong è stato registrato dalla casa di Kyoto, ma non sembra appartenere a un videogioco specifico. A differenza di altri codici e di altre note che già in passato ci hanno anticipato alcune release di nuovi giochi, questa volta il colosso nipponico è stato più vago. La nuova registrazione riguarda sì i videogiochi, ma si riferisce più a “eseguibili scaricabili per device elettronici portatili e console”. Si tratta chiaramente di un indizio importante: nessuna nuova IP all’orizzonte. Più facile, invece, un gioco vecchio portato su Nintendo Switch.

La definizione data da Nintendo nel nuovo marchio per Donkey Kong si adatta perfettamente alla release di un nuovo gioco per il servizio online di Switch. Già in passato la società aveva registrato i trademark per altri classici, inclusi due giochi della serie che debutteranno sullo SNES. Considerando che difficilmente il colosso nipponico si farebbe sfuggire un nuovo annuncio in questa maniera, tutto punta a una re-release di un titolo del passato del franchise, almeno stando alla particolare dicitura del trademark.

Nel corso dell’ultimo anno, sempre più presunti insider e leaker avrebbero affermato che un nuovo gioco di Donkey Kong sarebbe in dirittura d’arrivo. Allo stato attuale, però, è davvero difficile credere a questi rumor. Come sempre, sarà meglio attendere un eventuale annuncio ufficiale in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.