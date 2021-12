Uncharted 4 compare su Steam, data di uscita vicina?

Annunciate a settembre, le versioni PC e PlayStation 5 corrono sempre più veloci. Dopo il rating ottenuto nel corso delle ultime settimane, infatti, ora arriva un’ulteriore conferma in merito alla possibilità di ottenere una data di uscita in tempi brevi. Nel corso del weekend, infatti, Sony ha deciso di lanciare pubblicamente la pagina Steam della Collection, che segna così l’arrivo ufficiale dell’avventura che debuttò nel 2016 su PS4.

Come ben ricorderete, infatti, Uncharted 4 arriverà su PS5 e PC in una versione completa, che include anche il DLC stand-alone L’Eredità Perduta. Prima di qualche ora fa, però, l’unica indicazione del suo arrivo era solamente l’annuncio ufficiale, ma con l’arrivo della pagina Steam (che trovate a questo indirizzo) si compie un altro passo verso il primo approdo su PC di Nathan Drake.

Al momento la pagina di Uncharted 4 riporta solamente alcune informazioni generiche. È presente la sinossi del gioco, tutte le caratteristiche del gameplay e si accenna alla versioe rimasterizzata, “per un’esperienza ancora più coinvolgente”. Purtroppo al momento mancano diversi dettagli, tra cui quelli tecnici e ovviamente la data di uscita. Maggiori informazioni in merito saranno probabilmente annunciate da PlayStation PC (la nuova etichetta che si occupa di portare i first party Sony su Steam ed Epic Games) nel corso del prossimo anno. Al timone dello sviluppo, insieme a Naughty Dog, anche Iron Galaxy, che si è occupata in prima persona del porting.

Confermate, invece, le lingue disponibili. Al lancio su PC (e PS5), la versione completa di Uncharted 4 sarà disponibile anche in Italiano, con tanto di doppiaggio e sottotitoli. Confermati anche i vari Achievement di Steam, anche se al momento è assolutamente impossibile sapere quali saranno e il supporto a tutti i controller disponibili sul mercato. Poche informazioni veramente utili, ma solo un’indicazione: la data di uscita si avvicina per davvero. Ora non resta che attenderne l’annuncio, con tanto di trailer dedicato, come già accaduto con God of War.