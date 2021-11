Uncharted 4 per PS5 e PC potrebbe essere più vicino del previsto

Annunciate a settembre, le versioni PC e PlayStation 5 di Uncharted 4 sono previste per un generico 2022. Nonostante ciò, oggi, è arrivato un segnale che potrebbe far intendere come la release delle nuove versioni dell’ultima avventura di Nathan Drake potrebbe essere disponibile molto prima del previsto, almeno stando ad un piccolo indizio trovato su Internet nelle ultime ore.

Uncharted 4 arriverà su PC e PlayStation 5 con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che include il capitolo principale e il DLC stand alone L’Eredità Perduta. Come dicevamo poco sopra, le due versioni vennero annunciate durante uno degli ultimi State of Play, ma senza data di uscita. Street date che però potrebbe essere stata rivelata dalla board di classificazione dei videogiochi dell’Australia, che in passato aveva già “indovinato” le date di uscite di Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

La board ha assegnato il rating nella giornata di ieri, 8 novembre 2021 e secondo VGC Uncharted 4 e il suo DLC stand alone usciranno per PlayStation 5 e PC intorno a febbraio 2022. Una finestra di lancio decisamente strana, considerando che le versioni Steam ed Epic Games di God of War debutteranno un mese prima, ovvero il 14 gennaio 2022. Potrebbe dunque essere anche un errore ma considerando che il porting è probabilmente nelle fasi finali di ottimizzazione per il PC è molto probabile che il pacchetto uscirà davvero nei primi mesi del prossimo anno.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Sony. La data di uscita di Uncharted 4 per PC e PlayStation 5 non sarà comunque molto lontana, ma è sempre bene attenere comunicazioni ufficiali da parte del publisher, soprattutto considerando che non sono stati analizzati tutti i miglioramenti tecnici che queste nuove versioni avranno, soprattutto su PC, dove Sony è solita rilasciare ogni singolo dettaglio in merito a feature come il DLSS e il frame rate. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.