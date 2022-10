Solitamente, quando PlayStation pubblica un’esclusiva console su PC, i numeri sono decisamente alti, come accaduto per esempio con Marvel’s Spider-Man. Non è il caso però di Uncharted 4, che è arrivato su Steam ed Epic Games con altissime aspettative da parte dei giocatori, ma che alla fine non sembrano essersi tradotte in un valore di mercato.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Andiamo con ordine: non è possibile sapere quanto abbia venduto la versione PC di Uncharted 4 (che viene venduta in bundle con il DLC in una speciale edizione che debuttò su PS5 a inizio 2022). Steam nasconde i dati di vendita ed è praticamente impossibile conoscerli alla precisione. Dove però non si può sbagliare è sicuramente su chi sta giocando il gioco e i numeri degli utenti coinvolti, che sono decisamente bassi, soprattutto per la caratura della serie e per il nome che si è fatta Naughty Dog in questi anni.

Come riportato da SteamDB, infatti, attualmente la raccolta ha potuto contare su un picco massimo di 10.851 giocatori. Numeri che sono di molto inferiori a quelli che in realtà hanno realizzato altre esclusive di casa PlayStation. Dietro questo “insuccesso” ci potrebbero essere diversi fattori, ma probabilmente l’idea di portare l’ultimo capitolo di una serie composta da ben quattro titoli non ha sicuramente giovato.

Questi numeri insolti non avranno sicuramente un effetto negativo sulla tabella di marcia delle esclusive PlayStation su PC. Siamo abbastanza certi, infatti, che i prossimi giochi esclusivi che arriveranno su Steam sapranno raccogliere grandi consensi. Uncharted 4 e il suo DLC resteranno sicuramente una mosca bianca. Ci sarà però tutto lo spazio per una riflessione adeguata, che spingerà Sony a lavorare meglio per evitare situazioni del genere, rare appunto che ma che sono sempre dietro l’angolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.