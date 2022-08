Pur dovendo ancora uscire, Marvel’s Spider-Man Remastered (la versione PC del gioco di Insomniac Games) è già tra i giochi più venduti su Steam. A testimoniarlo è la classifica dei giochi più venduti della scorsa settimana, che si è conclusa nella giornata di ieri e che vede nella top 10 alcuni giochi molto conosciuti.

Pur non riuscendo a conquistare la medaglia d’oro, Marvel’s Spider-Man Remastered si è piazzato in terza posizione. Il gioco dell’Uomo Ragno è in dirittura d’arrivo questa settimana e sarà disponibile per tutti il 12 agosto 2022. In prima posizione della classifica troviamo invece Steam Deck, l’hardware di Valve, che continua a racimolare consensi e vendite. In seconda posizione, poi, troviamo Stray: il gioco di casa BlueTwelve Studio (e pubblicato da Annapurna Interactive) ha debuttato il 19 luglio 2022, ma continua il suo momentum positivo. A questo punto il gioco rischia seriamente di diventare la release più importante del publisher dedicato ai giochi più piccoli.

Le restanti posizioni della classifica sono occupate da giochi decisamente conosciuti. Rust si trova in quinta posizione, mentre Elden Ring conferma la sua settima posizione. Chiudono la classifica il VR Kit di Valve Index, in realtà distribuito gratuitamente, Project Zomboid, e il sempre inafferrabile Grand Theft Auto 5, che continua a vendere decisamente bene anche a distanza di 7 anni dalla release originale. La classifica nella sua interezza è disponibile a questo indirizzo.

Come abbiamo accennato in apertura della notizia, Marvel’s Spider-Man Remastered sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì. L’esclusiva Sony non sarà l’ultima ad approdare su PC: nel corso dei prossimi mesi sono infatti previsti su Steam ed Epic Games anche The Last of Us Parte 1 (in arrivo su PS5 il 2 settembre 2022) e Uncharted 4. Entrambi i titoli sono ancora sprovvisti di una data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.