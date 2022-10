Nel corso degli ultimi giorni ho potuto rigiocare, con la dovuta calma, Uncharted 4: fine di un ladro e la sua appendice: l’eredità perduta. Il motivo di questo replay è stato dettato dall’uscita su PC di Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri, una collezione, rilasciata precedentemente su PS5, che offre le versioni rimasterizzate, e migliorate sotto molteplici aspetti grafici, degli ultimi due capitoli dedicati a Nathan Drake usciti nell’ottava generazione di console.

Come potevo aspettarmi, visto il buon lavoro svolto con la versione per PS5, la raccolta è il miglior esordio possibile per la serie su PC, in quanto presenta due fra i capitoli più completi, in termini sia narrativi che di gameplay, della saga, oltre che due fra gli action game, di stampo narrativo, meglio realizzati da qualche anno a questa parte.

Onde evitare fraintendimenti, voglio chiarire subito che la raccolta contiene esclusivamente le due campagne in single player, non ci sono nuovi contenuti da segnalare rispetto alle versioni per PS4, e PS5, e ogni forma di comparto multigiocatore è stata rimossa. Un po’ un peccato, se me lo concedete, considerando la qualità di questa versione e il fatto che esordisca per la prima volta su PC senza delle modalità che anni prima i giocatori console hanno potuto disossare abbondantemente.

L’amaro in bocca

Per quanto io possa elogiare gli ottimi contenuti offerti dai due titoli, l’uscita su PC di Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri ha un sapore a metà strada fra l’agrodolce e l’operazione a basso costo. Che senso ha offrire solo gli ultimi due episodi di una saga che conta in totale sei produzioni (quattro capitoli cronologici e due spin-off), tagliando fuori numerosi contenuti narrativi per quei giocatori che non hanno mai avuto occasione, per scelta o per necessità, di possedere una PlayStation 3 o una PlayStation 4?

Inoltre, questa tendenza di Sony di realizzare porting diretti “dell’ultima versione disponibile su console” delle sue produzioni first party, si ritrova a proporre prodotti che, per quanto ottimi contenutisticamente, offrono esperienze parzialmente incomplete nel momento in cui le si analizza in maniera individuale (Uncharted 4 ha perso per strada il comparto multiplayer e The Last Of Us Parte 1 subirà lo stesso trattamento nei prossimi mesi).

Al netto di tutto, volendo ignorare il fatto che chi giocherà per la prima volta Uncharted 4 avrà comunque bisogno di reperire un piccolo riassunto in merito alle avventure precedenti di Nathan Drake per non perdersi alcuni dettagli importanti di trama, Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri propone due fra le migliori produzioni mai realizzate da Naughty Dog, capaci di intrattenere a dovere gli amanti degli action game per un buon quantitativo di ore, specialmente se ci si vorrà imbarcare nella titanica ricerca di tutti i collezionabili.

Un porting coi fiocchi

Tralasciando altre chiacchiere in merito alle qualità due titoli, di cui vi consiglio di andare a leggere le nostre precedenti recensioni, voglio cominciare a parlarvi di come sono state implementate le novità, già viste su PS5, in questa conversione per PC, cominciando dal supporto al Dualsense di Sony.

Così come per la versione PS5 della raccolta, a beneficiare delle caratteristiche del controller sono le sequenze TPS del titolo, dove potrete percepire maggiore resistenza quando impugnate armi come il fucile a pompa e riuscirete a premere il grilletto ancora più facilmente. In generale, nel corso del gameplay noterete un miglioramento nella vibrazione del Dualsense, ma nulla che vi rivoluzionerà l’esperienza di gioco completamente o che vi precluderà dal goderla al massimo nel caso in cui non lo possediate.

Ovviamente, trattandosi di un porting, la storia sarà esattamente la stessa che abbiamo imparato ad amare per PS5: ambientato svariati anni dopo gli eventi del terzo capitolo del franchise, Uncharted 4: fine di un ladro continua la storia del cacciatore di tesori Nathan Drake, che ha ormai abbandonato la vita frenetica, mettendo giù definitivamente — o almeno così crede — il rampino e prendendo in mano solo armi giocattolo per passare il tempo. La sua vita comune al fianco della moglie dura però ben poco, dato che riceve una visita da Sam, il fratello che credeva morto, il quale lo convince senza fatica a partire per una nuova avventura.

Le caratteristiche del banchetto con cui ho giocato: CPU: Intel Core i9-11900K

Intel Core i9-11900K RAM: 16GB G.Skill TridentZ Royal DDR4 4000MHz

16GB G.Skill TridentZ Royal DDR4 4000MHz SSD: Corsair MP600 2TB

Corsair MP600 2TB Scheda madre: Asus ROG Maximus XIII Hero WiFi

Uno degli aspetti più mozzafiato del porting di Uncharted 4, che rende il titolo ancora perfettamente godibile anche dopo sei anni dal rilascio originario, sono le ambientazioni; ogni paesaggio è estremamente dettagliato, e durante le sequenze di parkour spesso vi ritroverete a fermarvi per ammirare lo scenario dinanzi a voi. Tutto ciò per me è stato possibile utilizzando principalmente due schede video durante l’avventura: una RTX 3070ti e una RTX 3090.

Con entrambe le schede ho giocato con tutte le impostazioni grafiche in modalità ultra, riscontrando grande fluidità, texture ed effetti incredibili. Con la 3070ti gli FPS si sono mantenuti sempre sopra i 60, con qualche drop solo nelle scene più cariche a livello di effetti, soprattutto da arma da fuoco; con la 3090 non ho avuto invece alcun problema, rimanendo costantemente oltre i 120 FPS e toccando picchi oltre i 200.

La situazione è stata analoga anche con lo spin-off l’eredità perduta, dove ho seguito Chloe Frazer, aiutata da Nadine Ross, nella ricerca della leggendaria Zanna di Ganesh, attraversando le strade di Calcutta e le montagne indiane. L’avventura del duo femminile è più leggera rispetto a quella di Nathan Drake ma non per questo meno valida, permettendomi di esplorare mappe più grandi di quelle del titolo principale e divertendomi a sfruttare le abilità della protagonista nelle arti marziali.

Un acquisto sensato o una mera mossa di mercato?

Se devo trovare un neo nella versione per PC di Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri, è l’impossibilità di giocare a schermo intero: nelle impostazioni, infatti, avrete modo di scegliere solo tra visualizzazione a finestra o a finestra senza bordi; il gioco setterà dunque la risoluzione massima consentita per il vostro set-up — nel mio caso la modalità più elevata, quindi 4k —, senza lasciarvi la possibilità di cambiarla manualmente.

Dunque, ha senso giocare Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri anche su PC? Sì e no. Se non avete mai giocato a un titolo del franchise e ne stavate aspettando l’uscita in multipiattaforma, allora potrebbe essere un acquisto decisamente motivato; come accennavo qualche paragrafo più su, la mossa di Sony di creare un porting solo dell’ultimo capitolo non è stata particolarmente intelligente, dato che per goderlo appieno avrete bisogno per lo meno di un riassunto “delle puntate precedenti”.

Se avete già giocato e apprezzato Uncharted 4 nella sua versione originale, quella del 2016, allora questa remastered per PC vi farà assolutamente impazzire, facendovi ripercorrere l’avventura con una grafica nettamente migliorata e con una fluidità mai vista prima. Al contrario, nel caso in cui abbiate già avuto modo di sperimentare il viaggio di Nathan Drake nell’edizione per PS5 della raccolta, troverete ben poco di nuovo nel porting per PC, dato che, come potrete notare leggendo la recensione dedicata, le funzionalità rimangono le stesse.