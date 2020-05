Unreal Engine 5: la scelta della demo su PS5 non è stata casuale

All’inizio di questa settimana, Epic Games ha presentato un’incredibile tech demo di Unreal Engine 5 su PS5, che girava a 1440p con 30fps e il cui risultato scenico sembrava davvero spettacolare. Tuttavia, si è discusso molto nelle ultime ore sul fatto che quella stessa demo potesse già essere eseguita proprio a 1440p con 40fps su un notebook Samsung munito di una NVIDIA RTX2080 e di SSD NVMe standard, superando così di 10fps PlayStation 5.

Ebbene, a quanto pare, questa notizia è falsa e a rivelarlo è proprio Tim Sweeney, dichiarando che ciò che viene mostrato su quel laptop è semplicemente un video di quella demo. Per di più, sembrerebbe che Epic Games China non abbia mai dichiarato che la tech demo di Unreal Engine 5 funzionerà in maniera più performante sul PC, né ha lasciato intendere che tale demo non sfrutti appieno l’SSD di PS5. Le voci circolanti nelle ultime ore dicevano proprio questo.

Lo stesso Tim Sweeney, ha dato una spiegazione molto precisa sul perché la demo è stata mostrata su PS5 e non su PC, ovvero per: “Le integrazioni di sistema e le sue prestazioni globali. Il sistema è in grado di portare dati dall’archiviazione alla memoria video nel suo formato nativo ad alta larghezza di banda e con decompressione hardware molto efficiente”. In questo modo, si evidenzia l’efficienza della console Sony e del suo specifico hardware. Inoltre, è stata scelta PS5 proprio in seguito ad un dialogo con Sony, iniziato da diversi anni, il cui focus è stato il futuro della grafica e l’architettura di salvataggio dei dati.

Unreal Engine 5 Tech Demo ci ha mostrato elementi visivi incredibili, quindi siamo davvero curiosi di sperimentarla e di vedere empiricamente se i giochi avranno davvero l’aspetto che ci hanno promesso. Si ricorda, inoltre, che l’Unreal Engine 5 sarà supportato pienamente da PS5, Xbox Series X e su PC di fascia alta. Perciò, è bene ricordare che i PC gamer non hanno motivo di temere il confronto con le console di casa Sony e Microsoft, visto che, come ha dichiarato proprio Tim Sweeney sul suo profilo twitter, si conferma il pieno supporto per tutte le piattaforme citate.