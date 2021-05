Unreal Engine 5: il motore next-gen è disponibile in early access

Quando l’Unreal Engine 5 è stato annunciato, all’incirca un anno fa, ha lasciato affascinati un gran numero di appassionati, tanto che in molti avrebbero voluto vedere di più della demo mostrata durante la presentazione del nuovo motore di gioco. Ora, Epic Games ha mostrato diverse novità relative al nuovo Unreal Engine, tra le quali troviamo una notizia che farà molto piacere agli utenti, soprattutto agli sviluppatori.

Quest’oggi Epic Games ha annunciato che l’accesso anticipato dell’Unreal Engine 5 è stato reso disponibile gratuitamente. Sebbene l’obiettivo del team sia quello di consentire ai creatori di tutti i settori (non solo videoludici) di dare vita a contenuti ed esperienze straordinari, questa prima build in accesso anticipato è destinata solamente agli sviluppatori videoludici che hanno intenzione di iniziare ad esplorare e testare le funzionalità del motore e prototipare i loro prossimi giochi.

Ad accompagnare questa versione in accesso anticipato dell’Unreal Engine 5 ci saranno alcune funzionalità come: Nanite, un sistema di geometria a micropoligoni che consente di creare giochi con enormi quantità di dettagli geometrici, facilitando ed abbreviando notevolmente il lungo e noioso lavoro di creazione di mappe ultra-dettagliate. Sarà presenta anche Lumen, una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica.

Unreal Engine 5 is now available in Early Access!

Find out more and go hands-on with Nanite, Lumen, and all of the exciting new tools and features: https://t.co/U47glzF20K

— Unreal Engine (@UnrealEngine) May 26, 2021