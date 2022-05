Per un un lasso di tempo Fortnite e Fall Guys sono stati contemporaneamente due grandi fenomeni multiplayer online. Sebbene il battle royale di Epic Games continui a macinare numeri impressionanti, l’esperienza Fall Guys si è presto ridimensionata, mantenendo però uno zoccolo duro di appassionati. Ora, stando a quanto scoperto da alcuni dataminer, i due colossi del gioco muliplayer online potrebbero incontrarsi molto presto.

Gli indizi sono tutti la fuori, o meglio, all’interno del sito di Fortnite, dove una serie di URL stanno dando un importante indizio su un prossimo cross-over col coloratissimo Fall Guys. Il primo a far notare questa novità è stato il noto dataminer conosciuto in rete come ‘iFireMonkey’, il quale ha pubblicato una serie di URL relativi ad una prossima collaborazione tra Fall Guys e il popolare battle royale di Epic Games.

Ma non è tutto, dato che questi URL sono stati anche aggiornati di recente, confermando ulteriormente che è in atto una sorta di connessione tra Fortnite e Fall Guys. l’indizio più grande cita una certa estensione che all’interno degli URL viene chiamata Epic Fallguys. Sebbene il tutto non lasci pensare subito a Fortnite, visitando tale link si verrà reindirizzati verso il sito del celebre battle royale.

Previous I mentioned on my personal account that Epic was working on two new Fall Guys URLs that re-direct to the Fortnite website.

I have an update to share!

It appears we are going to be getting a Fall Guys x Fortnite trials event in the future as the urls were updated! https://t.co/HSncZ8VgxT pic.twitter.com/Egdzt0kPBi

— iFireMonkey (@iFireMonkey) May 7, 2022