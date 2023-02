Nintendo Switch, l’ultima console realizzata dal colosso giapponese, ha milioni di utenti in tutto il mondo ed è senza dubbio il più grande successo dell’azienda dai tempi di Nintendo Wii. Parte del suo successo lo si deve sicuramente alla sua particolare natura di ibrido tra console fissa e portatile, con tanto di controller rimuovibili dal principale corpo. Che fare, però, quando di controller ne manca uno solo? In questo caso basta sapere come usare il telefono come controller Nintendo Switch!

I joycon di Nintendo Switch possono infatti venir comodamente emulati da degli smartphone Android se si sa cosa si deve fare. I controller originali di Nintendo, infatti, si connettono alla console tramite un semplice collegamento Bluetooth: lo stesso modulo che su smartphone viene utilizzato per mettere in comunicazione hardware di qualsiasi tipo.Per riuscire in questa difficile missione utilizzeremo Joycon Droid, un’applicazione Android che ha lo scopo di mettere in comunicazione smartphone e Nintendo Switch.

INDICE

Cosa bisogna sapere su Joycon Droid

Joycon Droid è un’applicazione piuttosto diretta che ha un compito semplice: mettere in comunicazione smartphone e Nintendo Switch facendo leggere il primo come se fosse un singolo joycon. L’applicazione è disponibile gratuitamente sullo store di APKPURE e non è presente su Play Store (nonostante in precedenza ci sia rimasta per più di un anno).

La motivazione è molto semplice: se Nintendo Switch è stata aggiornata dopo la versione 12.0 è necessario avere uno smartphone Android su cui è stato praticato il root per poter effettuare il collegamento tra i due dispositivi.

NOTA BENE: in questa guida non parleremo di come effettuare il root poiché quest’ultimo invalida la garanzia dello smartphone. La guida rimane ugualmente valida per chiunque possegga una Nintendo Switch con sistema operativo di versione inferiore alla 12.0.

Il root è un processo informatico che permette agli utenti di smartphone, tablet e altri dispositivi con sistema operativo Android di ottenere dei particolari permessi (chiamati proprio permessi di root) così da poter sfruttare il proprio strumento al massimo delle sue capacità

Usare il telefono come controller Nintendo Switch: come fare

Vediamo insieme come connettere smartphone e Switch per usare il primo come controller

Per prima cosa scarichiamo da questo link l’applicazione Joycon Droid

Effettuiamo l’installazione di Joycon Droid aprendo l’APK con il gestore file (potrebbe essere necessario abilitare l’installazione di applicazioni provenienti da fonti sconosciute)

Avviamo Joycon Droid e diamo i permessi bluetooth richiesti dall’applicazione facendo tap sul pulsante autorizza che compare a schermo

Scegliamo dall’interfaccia quale tipo di joycon simulare: è possibile scegliere tra destro, sinistro e pro controller

Scelto il joycon comparirà a schermo una finestra che ci chiederà di inserire il MAC Address del modulo bluetooth, così da garantire una migliore connessione: facciamo tap su più tardi poiché questo parametro non è realmente importante per noi.

A schermo compariranno delle finestre che ci chiederanno di abilitare il bluetooth e di rendere visibile lo smartphone per 60 secondi agli altri dispositivi: in entrambi i casi facciamo tap su consenti

Prendiamo Nintendo Switch e facciamo tap sull’icona del controller

Facciamo tap sulla voce “cambia impugnatura/ordine”

Accettiamo la richiesta di associazione con Nintendo Switch che comparirà sullo schermo dello smartphone

Qualche informazione extra su Joycon Droid

Di Joycon Droid esiste una versione a pagamento dal costo di circa 5€; questa è priva degli annunci pubblicitari ed è aggiornata in maniera costante da DeepBlue Labs, l’azienda dietro l’applicazione.

Un’altra funzione molto utile di Joycon Droid è il suo essere compatibile con gli Amiibo Nintendo attraverso la tecnologia NFC integrata negli smartphone. Avvicinando un Amiibo allo smartphone, dopo aver chiaramente attivato la ricerca degli stessi attraverso l’interfaccia di Nintendo Switch, sarà possibile utilizzarne le funzioni e le caratteristiche.