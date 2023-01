Sicuramente ci è capitato qualche volta di voler tantissimo giocare a qualcosa soltanto per poi arrabbiarci molto con la scoperta di un Dualsense scarico. In tal senso la presenza di un cavo per la ricarica all’interno della confezione di PS5 di scarsa lunghezza non aiuta di certo; fortunatamente per ovviare al problema basta sapere come usare telefono come controller PS5 per aggirare batterie scariche, incompatibilità, controller rotti e tanto altro ancora.

Non tutti sanno che Playstation 5 integra al suo interno delle funzionalità per la riproduzione remota che possono essere utilizzate per trasformare uno smartphone in un joypad per PS5.

Come effettuare il collegamento tra smartphone e PS5

Prima di cominciare, vediamo insieme i requisiti da rispettare per poter usare il telefono come controller PS5:

Playstation 5 aggiornata all’ultima versione disponibile

all’ultima versione disponibile Una rete wireless alla quale andranno collegati sia smartphone che Playstation 5

Uno smartphone con Android 7 (o versioni successive) / Uno smartphone con iOS 13 (o versioni successive)

Se avete tutto, non vi resta che seguire la nostra guida passo passo per collegare i 2 tipi di dispositivi.

Scaricate sullo smartphone l’applicazione PS Remote Play e installatela; l’applicazione è disponibile tanto sul Play Store quanto sull’App Store. Effettuate l’accesso alle funzioni dell’applicazione usando l’account Playstation Network Accendete la Playstation 5 e aprite il menu delle impostazioni (l’icona a forma d’ingranaggio in alto a destra nel menù principale).

Aprite il menu sistema e poi il pannello riproduzione remota; da qui è necessario portare su attiva l’interruttore della riproduzione remota per abilitare la console a tale funzione. Per poter effettuare la sincronizzazione tra smartphone è PS5 è necessario attivare la funzione collega dispositivo.

Dallo smartphone apriamo nuovamente l’applicazione PS Remote Play e digitiamo il codice presente nella parte destra dello schermo Premiamo il tasto attiva Concediamo tutte le autorizzazioni del caso premendo anche qui il tasto autorizza e finalizziamo il collegamento.

PS Remote Play: come funziona?

A questo punto il gioco è fatto: aprendo PS Remote Play da smartphone non dovremo far altro che selezionare la console dalla schermata principale e attendere qualche minuto per far effettuare la sincronizzazione tra le due 2 parti.

Il telefono, di fatto, si sarà trasformato in uno schermo dotato di layout per i tasti del dualsense; in base all’orientamento del telefono è possibile personalizzare un minimo l’esperienza in base alle proprie esigenze.

Ci sono alcune cose extra da sapere sul funzionamento della riproduzione remota:

La riproduzione remota non supporta i videogiochi che richiedono PSVR o Playstation Camera

La riproduzione remota non si può utilizzare se si sta utilizzando il condividi schermo o se si sta riproducendo un Blu-Ray Disc o un DVD

Non è possibile usare le funzioni di registrazione schermo da smartphone durante l’esecuzione della riproduzione remota.

Ecco tutto quello che bisogna sapere su come usare telefono come controller PS5.