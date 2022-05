Già nello scorso weekend vi avevamo parlato dell’incredibile successo di V Rising, un gioco indipendente che su Steam è riuscito in appena tre giorni a raggiungere il traguardo delle 500.000 copie vendute. A distanza di pochissimo tempo, però, gli sviluppatori del gioco stanno celebrando un’altra importante milestone, ovvero quella del milione di copie. Un sogno, un traguardo a cui tantissimi sviluppatori ambiscono ma che in pochi possono vantare di aver raggiunto.

Cifre di questo genere, ovviamente, non erano neanche immaginabili dallo sviluppatore del gioco. “Non mi aspettavo così tante persone”, ha dichiarato Jeremy Fielding di Stunlock, il team dietro il gioco. Il successo di V Rising è d’altronde caduto dal cielo e si tratta dello stesso, identico avuto da altri titoli di forte richiamo come Valheim. Giochi sconosciuti ai più, che però per qualche motivo diventano delle vere e proprie hit, ricompensando così i team di sviluppo di tutti i loro sforzi.

Le copie vendute influiscono anche sui giocatori attivi. Il picco massimo di V Rising, a livello di utenti, è stato di 150.645 giocatori attivi. Nelle ultime 24 ore gli utenti impegnati ad avviare il gioco in contemporanea sono stati 127.125, mentre in questo momento in cui scriviamo il gioco è riuscito nell’incredibile exploit di avere 68.755 giocatori. Numeri che proiettano il gioco verso il successo e lo pongono dietro solo a titoli disponibili oramai da diversi anni e con una fan base ben consolidata come Destiny 2.

Al di là delle copie vendute, è incredibile anche vedere il numero di commenti positivi sul gioco, con tantissimi giocatori soddisfatti. Le recensioni positive, tra Steam e vari siti come Reddit, sono davvero tantissime ed è un segnale di come il titolo stia vendendo anche per la sua qualità e non solo perché è l’ennesimo fenomeno indie del momento. Complimenti al team di sviluppo e speriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie di successi.