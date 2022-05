A cadenza regolare, il mondo dei videogiochi PC viene stravolto da un indie di successo. Su Steam questo “fenomeno” è molto spesso legato a giochi lanciati quasi di sorpresa, che nascondo del potenziale immenso oppure a titoli decisamente semplici, che ci permettono di staccare da open world complessi e giochi che richiedono un grande impiego di risorse mentali. Anche nel 2022 si è ripetuta questa regola, con un recente gioco indie che ha saputo vendere ben 500.000 copie in appena tre giorni.

Di che gioco stiamo parlando? Ovviamente V Rising. Si tratta di un open world a tema vampiri, con una forte componente survival. Come accennavamo in apertura, allo sviluppatore svedese Stunlock Studios di vendere appunto mezzo milione di copie in sole 72 ore. Il titolo è infatti disponibile dal 17 maggio 2022 e dal 20 maggio 2022 si sono moltiplicati i giocatori attivi e le copie vendute.

Al momento in cui scriviamo, i numeri registrati su Steam da parte di V Rising sono decisamente incoraggianti. Il picco di utenti massimo è stato di 130.000 giocatori, mentre attualmente sono oltre 93.000 i player impegnati a giocare. Numeri che potrebbero crescere ancora di più nel corso delle prossime ore: il titolo sta guadagnando popolarità ogni giorno che passa e non è escluso che nel corso delle prossime settimane posso infrangere ancora qualche record.

Come dicevamo in apertura, il mondo PC non è nuovo a questi fenomeni. Nel corso degli anni giochi come Valheim e Vampire Survivors hanno saputo imporsi come vere e proprie hit in pochissimo tempo. Da non sottovalutare poi la potenza degli streamer: durante la pandemia da COVID-19 nel 2020, infatti, una serie di personalità su Twitch portò in auge Among Us, che prima di essere giocato in diretta contava appena 50 giocatori e che successivamnte è diventato un vero e proprio successo, capace di rendere lo sviluppatore InnerSloth uno dei più popolari sulla scena.