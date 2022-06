Il mercato dei giochi indipendenti su Steam nasconde delle piccole gemme che diventano dei veri e propri feticci per i giocatori. V Rising fa proprio parte di questa categoria: un titolo piccolo, semi nascosto, che arriva da uno studio di sviluppo però già conosciuto e che ha saputo fare breccia nel cuore degli utenti. Quando però un videogioco riesce a far innamorare i giocatori, questo sentimento si traduce in traguardi di vendita non da poco.

Ancora in Early Access, V Rising è riuscito in qualche modo a sfondare la quota delle due milioni di copie in appena un mese. Un numero che ovviamente fa molto piacere a Stunlock Studios e che conferma, ancora una volta, la qualità del progetto. Giusto nella prima settimana di lancio, infatti, il gioco aveva raggiunto il traguardo del milione di copie. Una cifra raddoppiata nelle tre settimane successive e che permetteranno al team di aggiungere sempre più fondi per il prosieguo dello sviluppo.

“Siamo veramente orgogliosi di questa partenza. Il nostro obiettivo è quello di creare il miglior gioco di vampiri disponibili e questo segnale è un chiaro indicatore che siamo nella strada giusta”, le parole di Rickard Frisegard, CEO di Stunlock Studios, lo sviluppatore dietro V Rising. Un chiaro successo, che aumenterà però ancora di più le aspettative nei confronti del gioco e del suo futuro. Considerato che ci troviamo davanti a un prodotto ad Accesso Anticipato, la speranza è che il titolo migliori di volta in volta, fino a raggiungere quella che sarà la sua miglior forma.

V Rising è solamente l’ultimo successo su Steam nato un po’ a sorpresa. Nel 2021 la stessa fortuna era toccata a Valheim: nel Minecraft Vichingo, i giocatori avevano trovato un ottimo videogioco, premiato con tantissime copie vendute e un parere degli utenti molto positivo in merito. Niente male per dei giochi indipendenti, non trovate?