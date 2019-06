Vampire The Masquerade – Bloodlines 2, ecco il trailer di gameplay dell’E3 2019

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 è stato nuovamente mostrato: ecco il nuovo trailer mostrato in occasione della presentazione E3 2019.

Questo lunedì sera si apre con il PC Gaming Show. Le novità attese sono molte e uno dei primi è Vampire The Masquerade – Bloodlines 2. Dopo un veloce trailer in computer grafica, è stato possibile vedere un po’ di gameplay, per quanto in modalità pre-alpha. Gli sviluppatori, nel frattempo, hanno parlato del gioco e di cosa significhi per il team di sviluppo essere al lavoro su di esso: dopo quindici di attesa la pressione è alta e gli sviluppatori vogliono assolutamente tenere fede alle aspettative dei fan.

Purtroppo, il filmato di gameplay non ci ha permesso di vedere molto di Vampire The Masquerade – Bloodlines 2. Eccolo comunque qui sotto per voi.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato su Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2? Il titolo vi ispira, oppure per ora non siete ancora convinti di quanto svelato dal team di sviluppo? Il gioco sarà disponibile a marzo 2020.