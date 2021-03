Videogiochi: fuggitivo arrestato, beccato grazie a Call of Duty

Tutti pazzi per i videogiochi, anche i fuggitivi. Dopo l’evasione dalla prigione di Spring Hill (nel Buckinghamshire), lo scorso 28 novembre del 2020, il fuggitivo Clint Butler era riuscito a far perdere le sue tracce; almeno fino a quando non ha lasciato il suo rifugio per andare ad acquistare, assieme ad un amico, Call of Duty Black Ops Cold War. Butler, condannato a 17 anni per rapina e crimini a mano armata, è stato riacciuffato grazie alla sua bizzarra idea e alla situazione in cui versa l’Inghilterra a causa della pressante pandemia di COVID-19.

Il fuggitivo è stato fermato dalla polizia di Birmingham, che ha giustamente chiesto a Butler cosa facesse in giro durante il lockdown. L’uomo ha risposto: “Sono venuto a prendere il nuovo Call of Duty, perché non posso far nulla durante l’isolamento“. Un agente ha spiegato a Butler ed al suo amico, che la polizia li ha fermati per il loro atteggiamento sospetto: i due, infatti, dopo aver visto la pattuglia, hanno fatto dietrofront per evitarla. Il fuggitivo, come possibile vedere dal video qui in basso pubblicato dalla polizia del West Midlands, ha calciato l’agente e tentato l’ennesima, disperata, fuga.

Fortunatamente, ha perso l’equilibrio (grazie alla strada bagnata) ed è stato subito braccato dagli agenti. Butler è stato nuovamente portato in prigione a quasi quattro mesi dalla sua evasione, ottenendo 13 mesi aggiuntivi alla sua già salatissima condanna, e altri sei mesi per aggressione a pubblico ufficiale. Il sovrintendente della polizia di Birmingham, Nick Rowe, ha espresso il suo pensiero sulla bizzarra vicenda di Clint Butler: “Il motivo per cui abbia deciso di rischiare di essere riportato in prigione, prendendo la stupida decisione di venire in città durante il lockdown con un amico per acquistare un videogioco rimarrà un po’ un mistero“.

Cosa ne pensate della vicenda del fuggitivo Butler? Una cosa è certa: i videogiochi hanno aiutato (seppur passivamente) la polizia a beccare un pericoloso criminale che aveva ormai fatto perdere le sue tracce, da molti mesi.